세븐틴 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)의 컴백이하루 앞으로 다가왔다.세븐틴은 오늘(21일) 0시 공식 유튜브 채널을 통해 오는 22일 발매되는 미니 9집 ‘Attacca’(아타카)의 타이틀곡 ‘Rock with you’(락 위드 유) 뮤직비디오 2차 티저 영상을 공개 했다.긴장감 속에 강렬한 비트와 함께 시작되는 영상은 시작부터 끝까지 세븐틴의 쉴 틈 없는 퍼포먼스가 펼쳐져 눈길을 단번에 사로잡았다. 세븐틴은 ‘K팝 퍼포먼스 대표 주자’답게 파워풀한 에너지를 터트리며 분위기를 고조시켰고 거침없는 퍼포먼스로 몰입도를 높였다.특히 세븐틴은 역동적인 퍼포먼스 속 펼쳐지는 환상적인 비주얼로 짜릿한 쾌감을 선사, 13인 13색 다채로운 매력으로 영상을 꽉 채워 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 배가시켰다.미니 9집 ‘Attacca’는 하나의 악장 끝에서 다음 악장이 이어질 때 ‘중단 없이 계속 연주하라’라는 용어로, 타이틀곡 ‘Rock with you’를 포함해 총 7곡이 수록돼 있다. 이번 신보를 통해 세븐틴의 멈출 수 없는 정열적인 마음과 더 깊어진 사랑의 열기를 고스란히 전할 예정이다.타이틀곡 ‘Rock with you’는 질주하듯 강렬한 신스 사운드와 기타 사운드, 투 스텝 리듬의 조화가 매력적인 록(Rock) 기반의 곡으로 멤버 우지, 버논, 조슈아가 작사에 참여했고, 우지는 작곡에도 이름을 올리며 진정성을 담아냈다.세븐틴은 ‘원조 자체 제작돌’만이 시도할 수 있는 이례적인 컴백 프로모션으로 신보에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 더욱이 세븐틴은 미니 9집으로 예약 판매 단 하루 만에 국내외 선주문량 141만 장을 돌파하며 또 한번의 커리어 하이를 예고, 정식 발매 전부터 대중들의 이목을 모으고 있어 이번 활동으로 어떤 새로운 기록을 세울지 귀추가 주목된다.한편 세븐틴은 오는 22일 오후 1시 미니 9집 ‘Attacca’를 발매하며, 이에 앞서 오전 11시에 글로벌 기자간담회를 개최한다.이준현 텐아시아 기자