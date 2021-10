(사진=싸이월드제트, 슈퍼맨씨엔엠)

뮤지션 산이(San E), 수란의 듀엣곡이 베일을 벗는다.산이, 수란이 가창자로 참여한 ‘싸이월드 BGM 2021’의 열세 번째 리메이크 음원 ‘사진 (하늘만 바라봐)’이 19일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 동시에 싸이월드 공식 유튜브 채널 (Cyworld_Official)에서 뮤직클립이 독점 공개된다.‘사진’은 힙합 그룹 허니패밀리의 박명호가 2002년 발표한 솔로 데뷔 앨범의 타이틀곡으로, 서정적인 멜로디에 사랑하는 이를 그리워하는 애틋한 가사를 담은 곡이다. 따뜻한 느낌의 감성 힙합 곡으로 싸이월드 BGM 차트에서 크게 사랑 받으며 꾸준한 인기를 이어왔다.2021년 버전으로 재탄생한 ‘사진’은 멜로디컬한 느낌이 돋보이는 원곡과는 달리, 가사에 초점을 맞춰 곡의 전반적인 분위기를 재편곡했다. 쓸쓸하고 감성적인 선율과 산이, 수란만의 색깔이 더해져 색다른 느낌의 ‘사진’을 감상할 수 있을 것으로 기대를 모은다.특히 앞서 공개된 ‘사진’ 티저 영상을 통해 음원이 일부 공개되며 산이, 수란의 하모니가 화제를 모은 만큼 두 사람은 최고의 호흡과 시너지를 예고하고 있다. 산이의 탄탄한 래핑과 수란의 유니크한 음색이 어우러져 리스너들에게 촉촉한 가을 감성을 선물할 예정이다.‘싸이월드 BGM 2021’은 2000년대 미니홈피 신드롬을 일으켰던 싸이월드의 BGM 데이터를 분석해서 나온 역대 톱100 곡을 MZ세대가 좋아하는 가창자들이 나서서 다시 부르는 대형 프로젝트다.지금까지 소유의 ‘Y (Please Tell Me Why)’를 시작으로 기프트(GIFT)의 ‘기억을 걷는 시간’, 가호의 ‘Officially Missing You’, 에일리의 ‘눈의 꽃’, 정승환의 ‘애인 있어요’, 죠지의 ‘고칠게’, 하성운·펀치의 ‘자니’, 황치열의 ‘잔소리’, 매드클라운‧이해리의 ‘수취인불명’, 프로미스나인의 ‘별’, 데이브레이크의 ‘예감 좋은 날’, 원슈타인의 ‘10 Minutes’을 차례로 발매하며 리메이크 열풍을 이어가고 있다.차혜영 텐아시아 기자