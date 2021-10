사진제공=베리체리

가수 CL이 독보적인 아우라를 뽐냈다.14일 CL의 공식 SNS에 첫 정규앨범 '알파(ALPHA)'의 티저 이미지가 게재됐다.CL의 상징과도 강렬한 아이라인을 클로즈업한 이미지를 비롯해, 화려한 액세서리와 함께 특유의 카리스마가 돋보이는 정면샷, 아찔한 하이힐과 뱅 헤어, 독특한 아이라인 메이크업을 자신만의 아우라로 소화해낸 이미지까지 하나하나 시선을 뗄 수 없게 만든다.앞서 CL은 '알파'의 트랙리스트를 공개하며 앨범에 대한 기대감을 높인 바 있다. 앨범에는 지난해 발표한 'HWA'와 '5STAR', 최근 공개된 'SPICY', 'Lover Like Me'외에도 'Chuck', 'Xai' 'Let It', 'Tie a Cherry', 'Paradise', 'My Way', 'Siren' 등 총 7곡의 신곡이 수록된다.CL은 '알파'발표에 앞서 지난 8월부터 본격적인 활동을 시작해왔다. ‘SPICY’를 통해 독보적인 라이브 실력과 카리스마를 선보인데 이어 ‘Lover Like Me’를 통해서는 매력적인 보컬을 선보여 큰 사랑을 받았다.특히 CL의 새로운 매력을 발견할 수 있는 두 번째 싱글 ‘Lover Like Me’는 특별한 방송활동 없이 유튜브 조회수 2천만 뷰 돌파를 앞두고 있는 등 큰 사랑을 받으며, '알파'에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.한편 '알파'는 오는 20일 오후 1시 전 세계 음원사이트를 통해 전격 공개되며, 음반은 22일 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr