에픽하이 (사진=아워즈)

에픽하이(EPIK HIGH)가 정규 10집 PART 2 발매에 앞서 선공개 싱글을 발매한다.에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 지난 11일 공식 SNS를 통해 ‘EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2)’(에픽하이 이즈 히어 하 (파트 2))의 포스터를 기습 공개했다. 이와 함께 오는 25일 선공개 싱글 ‘FACE ID (페이스 아이디)’ 발매 소식을 알렸다.‘FACE ID’는 오는 2022년 발매를 앞둔 에픽하이의 정규 10집 두 번째 앨범 ‘EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2)’의 선공개 곡이자, 에픽하이가 지난 6월에 발매한 싱글 ‘비 오는 날 듣기 좋은 노래(Feat. Colde)’이후 4개월 만에 발매하는 신보다.직전 싱글인 ‘비 오는 날 듣기 좋은 노래(Feat. Colde)’는 앞서 많은 사랑을 받았던 ‘우산 (feat. 윤하)’, ‘춥다 (feat. 이하이)’에 이어 지금까지도 음원차트 상위권에 머무르며 리스너들의 꾸준한 인기를 얻고 있다.또한 지난 1월 발매한 정규 10집 첫 번째 앨범 ‘EPIK HIGH IS HERE 上’은 CL, 지코, 헤이즈, 비아이, 우원재, 넉살, 창모 등 굵직한 아티스트들이 피처링진으로 참여해 화제를 모은 데에 이어, 더블 타이틀곡 ‘ROSARIO (로사리오)(Feat. CL, 지코)’, ‘내 얘기 같아 (Feat. 헤이즈)’가 발매 직후 국내 주요 음원 차트는 물론 미국 음원 차트 톱 10에 진입하면서 에픽하이의 저력을 드러내기도 했다.이번에 공개된 포스터에 따르면 선공개 싱글 및 정규앨범 발매 소식 이외에도 12일과 오는 13일 서울 단독 콘서트와 북미 투어에 대한 일정이 차례로 공개될 예정이라 음악 팬들의 기대감을 한껏 증폭시키고 있다.한편 에픽하이의 선공개 싱글 ‘FACE ID’는 오는 25일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 정규 10집 두 번째 앨범 ‘EPIK HIGH IS HERE 下 (PART 2)’는 오는 2022년 발매를 앞두고 있다.이준현 텐아시아 기자