방탄소년단, 콜드플레이 'My Universe' 커버 이미지 / 사진제공=콜드플레이

'My Universe' 오피셜 싱글 차트 톱 10 / 사진=오피셜 차트 공식 SNS

그룹 방탄소년단과 콜드플레이(Coldplay)의 협업곡 'My Universe'가 영국에서도 통했다.1일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면, 지난달 24일 발매된 방탄소년단과 콜드플레이의 협업 곡 'My Universe'는 '오피셜 싱글 차트 톱 100' 3위를 차지했다. 이로써 방탄소년단은 지난해 8월 공개한 'Dynamite'와 올해 5월 발표한 'Butter'에 이어 또 한번 이 차트의 최상위권에 올랐다.영국 오피셜 차트는 앨범과 싱글을 아우르는 50여 가지의 차트를 집계하며, 이 가운데 싱글 차트는 음반 판매량과 음원 다운로드, 스트리밍 횟수 등을 바탕으로 순위가 매겨진다.'My Universe'는 '오피셜 싱글 차트 톱 100' 3위 외에도 '오피셜 싱글 세일즈 차트 톱 100' 1위, '오피셜 싱글 다운로드 차트 톱 100' 1위, '오피셜 싱글 차트 업데이트 톱 100' 3위, '오피셜 아이리시 싱글 차트 톱 50' 15위, '오피셜 싱글 오디오 스트리밍 차트 톱 100' 23위에 이름을 올렸다.방탄소년단과 콜드플레이의 협업곡 'My Universe'는 영국 오피셜차트에 앞서 국내외 다른 차트들에서도 독보적인 존재감을 드러냈다. 스포티파이가 발표한 최신 차트(9월 25일 자)에 따르면 이 곡은 발매 첫날 676만 8788회 스트리밍되면서 '글로벌 톱 200' 차트 진입과 동시에 3위를 차지했으며, 국내 주요 음원 사이트에서도 실시간 차트 최상위권을 점령 중이다. 'My Universe'는 일본 오리콘 최신 차트(10월 4일 자, 집계기간 9월 20~26일)에서도 '주간 디지털 싱글 랭킹' 1위를 차지했다.'My Universe'는 오는 15일 발매되는 콜드플레이 9집 'Music Of The Spheres'에 수록된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr