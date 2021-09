원호, '오픈 마인드+블루' 섹시+청량 매력 대방출…'뮤콘 2021' 접수

가수 원호(WONHO)가 섹시하면서도 청량한 매력을 대방출했다.원호는 지난 9월 30일 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 '2021 서울국제뮤직페어(MU:CON)(이하 '뮤콘 2021')'에 출연했다.이날 원호는 첫 번째 미니 앨범 '러브 시노님 #1 : 라이트 포 미(Love Synonym #1 : Right for Me)' 타이틀곡 '오픈 마인드(Open Mind)'와 두 번째 미니 앨범 '블루 레터(Blue Letter)' 타이틀곡 '블루(BLUE)' 무대를 선보였다.자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 노래하는 '오픈 마인드'로 무대를 시작한 원호는 한층 더 짙어진 절제된 섹시미를 발산하며 글로벌 팬들을 마음을 훔쳤다.이어 '블루' 무대에서는 비니를 비롯한 캐주얼 스타일링과 청량미 넘치는 비주얼로 눈길을 끌었다. 댄서들과 완벽한 호흡을 자랑하는 퍼포먼스 역시 시선을 사로잡았다.'블루'는 매력적인 기타와 베이스, 드럼의 리드미컬한 그루브가 어우러진 팝 댄스곡이다. 우울감과 바다의 푸름을 상징하는 '블루'의 이중적 표현을 활용해 밝고 희망찬 메시지를 담았다.한편 '블루'로 다채로운 매력을 선보이고 있는 원호는 활발한 활동을 이어간다.차혜영 텐아시아 기자