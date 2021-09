사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)'로 일본 오리콘 주간 스트리밍 차트 1위를 차지했다.29일 오리콘이 발표한 최신 차트(10월 4일 자 / 집계기간 9월 20일~26일)에 따르면, 방탄소년단이 지난 7월 발매한 '퍼미션 투 댄스'는 주간 재생수 759만 1,267회로, 9월 13일 자 차트 이후 3주 만에 '주간 스트리밍 랭킹' 정상에 복귀했다.7월 26일 자 '주간 스트리밍 랭킹'에서 1위로 신규 진입해 5주 연속 정상을 지켰던 'Permission to Dance'는 8월 30일 자 차트에서 2위를 찍은 뒤, 9월 6일 자와 9월 13일 자 차트에서 1위를 탈환한 바 있다. 발매 두 달이 넘도록 식지 않는 인기를 과시하며 최신 차트에서 정상을 재탈환해 통산 8번째 1위를 기록했다.'퍼미션 투 댄스'의 누적 재생수는 1억 2,916만 7023회로 집계됐다.또한, 방탄소년단은 주간 재생수 668만 4380회를 기록한 'Butter'로 '주간 스트리밍 랭킹' 3위에도 이름을 올렸다.한편, 방탄소년단은 오리콘 음악 차트 외에 영상 차트에서도 두각을 나타냈다. 최근 발매된 DVD 'BTS MAP OF THE SOUL ON:E'은 9월 22일 자 '데일리 뮤직 DVD 랭킹'과 '데일리 DVD 랭킹'에서 각각 1위에 올랐고, '데일리 뮤직 DVD 랭킹'에서는 9월 24일 자 차트에서도 정상을 차지했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr