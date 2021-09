사진제공=베리체리

가수 CL(씨엘)이 오는 29일 발표하는 두 번째 싱글 ‘Lover Like Me’의 뮤직비디오 티저를 공개해 신곡에 대한 기대감을 높였다.27일 CL 공식 SNS 채널에는 ‘Lover Like Me’의 음원이 일부 공개됐다.앞서 공개된 ‘SPICY’가 CL의 래퍼로서의 매력을 극대화한 곡이라면 ‘Lover Like Me’는 매력적인 보컬을 감상할 수 있는 곡이다.뮤직비디오 티저를 공개된 노래는 ‘You will never ever find another lover like me / No lover like me’라는 가사와 함께 파워풀한 CL의 보컬이 어우러져 한번만 들어도 뇌리에 강하게 남는다.자신과 같은 연인을 만날 수 없을 것이라는 자신감 넘치는 가사는 독보적인 CL의 캐릭터와 어우러져 더욱 강렬한 인상을 남긴다.파격적인 티저 영상도 신곡 ‘Lover Like Me’에 대한 기대감을 높이고 있다. 붉은 구조물 아래 수많은 모니터에 둘러싸여 캠코더로 자신을 촬영하고 있는 CL의 모습에 이어 성냥불이 꺼지는 순간 전환되는 파격적인 비주얼의 영상은 늘 실험적이고 앞서나가는 트렌드세터CL 다운 매력을 선보이고 있다.‘SPICY’와는 대비되는 또 다른 매력의 신곡 ‘Lover Like Me’의 발표를 앞두고 있는 CL은 한국과 미국을 오가며 활발한 활동을 이어 가고 있다.오는 10월 발표하는 첫 정규앨범 ‘ALPHA’의 두 번째 싱글 ‘Lover Like Me’는 오는 29일 오후 1시, 전 세계 음원 플랫폼을 통해 전격 공개된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr