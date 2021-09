사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스) 멤버 도운이 새 디지털 싱글 '문득'의 콘셉트 이미지를 최초 공개했다.JYP엔터테인먼트는 23일 공식 SNS 채널에 도운 데뷔 첫 솔로곡 '문득 (Duet with 송희진)'의 분위기를 엿볼 수 있는 콘셉트 티저 이미지 4장을 게재했다.티저 속 자연스러운 힐링 감성이 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 도운은 강아지와 함께 여유로운 한때를 보내는가 하면 소파에 기대어 음악을 감상하는 등 편안한 모습을 보여줬다. 창밖을 바라보는 그윽한 눈빛에는 포근한 매력이 물씬 베어났고, 도운의 훈훈한 비주얼은 팬들의 만족감을 높였다.신곡 '문득 (Duet with 송희진)'은 도운이 직접 작사, 작곡에 참여한 노래로 '지금의 나를 완성한 지난날의 경험과 기억'을 돌아보고 그가 일상 속 느끼는 고민과 생각을 담담하게 풀어냈다. 트와이스, NCT 127 등 여러 아티스트와 작업한 유수의 작가진과 힘을 합쳐 완성도를 높였다.DAY6 멤버 Young K(영케이)에 이어 두 번째로 솔로 데뷔를 맞이한 도운은 첫 싱글을 위해 열정을 쏟았다. DAY6와 유닛 DAY6 (Even of Day)(데이식스 (이븐 오브 데이))의 드러머로 활약한데 이어 보컬에 도전했고, 곡 작업부터 시작해 신곡 콘셉트 기획 과정에서도 직접 의견을 내며 참여도를 대폭 늘렸다.도운의 '문득'은 오는 27일 오후 6시 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr