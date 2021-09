원호 (사진=하이라인엔터테인먼트)

가수 원호(WONHO)의 새 앨범이 드디어 베일을 벗는다.원호는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 '블루 레터(Blue Letter)'를 발매한다.'블루 레터'는 팬데믹 기간 동안 세상과 단절된 상태를 푸른 바다에 비유한 앨범이다. 전작 '러브 시노님(Love Synonym)'의 모습과는 또 다른 면을 부각해 더욱 짙은 매력으로 원호의 가장 빛나는 순간을 담았다.시원한 계절감이 느껴지는 타이틀곡 '블루(BLUE)'는 매력적인 기타와 베이스, 드럼의 리드미컬한 그루브가 어우러진 팝 댄스곡이다. 우울감과 바다의 푸름을 상징하는 '블루'의 이중적 표현을 통해 밝고 희망적인 메시지를 녹여냈다.앞서 지난 13일에는 하이라이트 메들리로 완성도 높은 '블루 레터' 모든 트랙의 음원 일부가 공개돼 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.'블루 레터'에는 '블루'를 비롯해 푸른색의 파도를 흐르는 시간에 비유한 '인트로 : 시간과 잡화점의 무늬(Intro : Seasons and Patterns)', 아름다우면서 슬픈 느낌을 동시에 갖는 '노 텍스트 노 콜(No Text No Call)', 가성을 능수능란하게 활용해 감정선을 끌어올린 '컴 오버 투나잇(Come Over Tonight)'과 디테일한 감정변화를 노래한 '24/7', 어쿠스틱 기타와 보컬만으로 채워진 '스트레인저(Stranger)', '블루'의 영어 버전까지 다채로운 장르의 총 7트랙이 수록됐다.특히 원호는 처음으로 전곡 작사, 작곡에 참여해 자신의 솔직한 이야기와 짙은 감성을 담아 앨범의 완성도를 높였다.원호는 '블루'로 대체 불가한 강렬한 퍼포먼스와 한층 더 성장한 음악적 역량을 선보이며 또 한 번 글로벌 K팝 팬심을 뜨겁게 달굴 예정이다.'글로벌 대세' 진가를 입증할 원호의 두 번째 미니 앨범 '블루 레터'는 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자