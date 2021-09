원호 (사진=하이라인엔터테인먼트)

가수 원호(WONHO)가 새 앨범 타이틀곡 '블루(BLUE)'의 새 티저로 음원과 퍼포먼스 일부를 공개했다.소속사 하이라인엔터테인먼트는 지난 12일 공식 유튜브 채널에 원호의 두 번째 미니 앨범 '블루 레터(Blue Letter)' 타이틀곡 '블루' 뮤직비디오 두 번째 티저를 게재했다.뮤직비디오 티저 속 원호는 미식 축구 유니폼을 입고 치열한 몸싸움을 하며 카리스마를 과시했다. 이어 올 블랙 의상을 입은 원호가 하얀색 스포츠카 앞에서 노래를 부르는 모습이 그려졌다.원호만의 자유분방한 분위기와 독보적인 비주얼은 글로벌 팬심을 설레게 했다. 뿐만 아니라 원호는 이번 티저로 '블루' 음원과 퍼포먼스를 살짝 선보여 컴백을 향한 기대를 더욱 증폭시켰다.시원한 계절감이 느껴지는 타이틀곡 '블루'는 매력적인 기타와 베이스, 드럼의 리드미컬한 그루브가 어우러진 팝 댄스곡이다. 우울감과 바다의 푸름을 상징하는 '블루'의 이중적 표현을 통해 밝고 희망찬 메시지를 담았다.'블루 레터'에는 '블루'를 포함해 '인트로 : 시간과 잡화점의 무늬(Intro : Seasons and Patterns)', '노 텍스트 노 콜(No Text No Call)', '컴 오버 투나잇(Come Over Tonight)', '24/7', '스트레인저(Stranger)', '블루'의 영어 버전까지 총 7트랙이 수록된다.특히 원호는 이번 앨범 전곡 작사, 작곡에 참여해 뛰어난 아티스트의 역량을 발휘한다. 또한 역대급 음악과 퍼포먼스를 예고해 글로벌 팬들의 이목이 집중되고 있다.한 단계 더 성장한 원호를 만날 수 있는 두 번째 미니 앨범 '블루 레터'는 오는 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자