이하이 (사진=AOMG)

이하이가 드디어 5년 만의 정규앨범을 선보인다.이하이는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 세 번째 정규앨범 '4 ONLY'를 발매한다.이하이의 정규앨범은 지난 2016년 'SEOULITE (서울라이트)' 이후 약 5년 만이다. AOMG에선 처음으로 발표하는 만큼 음악 팬들의 많은 관심을 받고 있다.이와 함께 이하이는 지난 8일 정오 AOMG 공식 유튜브 채널을 통해 세 번째 정규앨범 '4 ONLY' 타이틀곡 ‘빨간 립스틱 (Feat. 윤미래)’ 뮤직비디오 세 번째 티저를 공개했다.해당 영상 속에는 AOMG 사단이 총출동한다. 이하이가 타고 있는 엘리베이터에 AOMG 수장 박재범을 시작으로 사이먼 도미닉(Simon Dominic), 그레이(GRAY), 로꼬(Loco), 코드 쿤스트(CODE KUNST), DJ 펌킨(DJ Pumkin)이 차례로 등장한다. 그러다 UFC 선수 정찬성이 나타나자 다들 시선을 회피해 웃음을 자아낸다.특히 많은 사랑을 받고 있는 AOMG 소속 아티스트들이 이하이를 위해 든든한 지원사격을 펼쳐 뜨거운 화제를 모으고 있다. 이들이 ‘빨간 립스틱 (Feat. 윤미래)’ 뮤직비디오 본편에서 어떤 활약을 선보일지 궁금증을 자극한다.이하이는 ‘빨간 립스틱 (Feat. 윤미래)’을 통해 레트로 감성을 예고하며 기대감을 높이고 있다. 뮤직비디오 영상에서도 신나는 사운드와 이하이의 유니크한 보이스가 어우러져 귀를 사로잡는다.이하이의 이번 앨범에는 타이틀곡 '빨간 립스틱 (Feat. 윤미래)', 지난 8월 27일 발매된 선공개곡 'ONLY', 지난 3일 뮤직비디오로 선보인 '구원자 (Feat. B.I)'를 비롯해 '그대의 의도', '물타기', 'Bye', '머리어깨무릎발 (Feat. 원슈타인)', '안전지대', '어려워', 'Darling'까지 총 10곡이 담긴다.피처링 진으로는 윤미래, B.I, 원슈타인이 참여해 눈길을 끈다. 같은 AOMG 소속의 프로듀서 그레이, 코드 쿤스트와 작업한 곡 'Bye', '안전지대', '어려워' 역시 기대감을 더한다.이번 앨범 10곡 중 7곡의 작사, 작곡, 편곡에 이름을 올린 이하이는 한층 성숙해진 아티스트의 면모를 보여줄 전망이다. 여기에 이하이는 'ONLY', '구원자 (Feat. B.I)', '빨간 립스틱 (Feat. 윤미래)', '머리어깨무릎발 (Feat. 원슈타인)'까지 뮤직비디오 네 편을 연달아 선보여 더욱 뜨거운 관심을 모으고 있다.한편 '빨간 립스틱 (Feat. 윤미래)' 뮤직비디오는 9일 오후 6시 이하이의 정규 3집 앨범 '4 ONLY' 발매와 동시에 AOMG 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.이준현 텐아시아 기자