사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 정규 1집 타이틀곡 'LOCO'(로꼬)의 단체 티저 이미지를 최초 공개했다ITZY는 오는 24일 첫 정규 앨범 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)를 발매한다. 이에 앞서 7일 각종 공식 SNS 채널에 신곡 'LOCO'의 비주얼 콘셉트를 엿볼 수 있는 단체 티저 사진을 오픈하고 컴백 열기를 고조시켰다.사진 속 멤버들은 다양한 질감의 옷을 믹스 매치한 독특한 착장과 개성이 뚜렷한 헤어 스타일링을 소화했다. 카메라를 정면으로 응시하는 단단한 눈빛에는 자신감이 담겼고 통통 튀는 에너제틱한 매력까지 겸비해 화수분 매력을 선사했다.또 사진을 오려 붙인 듯한 콜라주와 화려한 아트워크 등의 디자인 효과로 사랑에 빠진 감정의 소용돌이를 표현해 신곡에 대한 기대감을 높였다.새 노래 'LOCO'는 스스로에 대한 믿음을 바탕으로 늘 당당함을 잃지 않는 ITZY의 새로운 모습을 만나볼 수 있다. 특히 대표곡 '달라달라'와 'WANNABE'(워너비)의 흥행을 성공시키고 환상의 케미스트리를 자랑한 가요계 유명 작곡팀 별들의전쟁 * (GALACTIKA *)과 다시 한번 의기투합해 또 하나의 명곡 탄생을 예감케 한다.전 세계 팬들은 'K팝 4세대 대표 걸그룹' ITZY의 정규 1집 'CRAZY IN LOVE'에 뜨거운 관심을 보내고 있다.앞서 공개된 새 앨범 오프닝 트레일러 영상은 각기 다른 매력을 품은 멤버들의 모습을 감각적인 영상미로 담아내 온라인을 뜨겁게 달궜고 공개 반나절 만인 6일 오전 유튜브 조회 수 100만 건을 돌파했다. 또한 ITZY는 5일 밤 공식 유튜브 채널을 통해 진행한 스포일러 라이브에서 "트레일러는 단지 시작에 불과하다. 앞으로 공개될 티저들도 많이 기대해 주시길 바란다"며 대대적인 컴백 프로모션을 예고했다.ITZY의 첫 번째 정규 앨범 'CRAZY IN LOVE'와 타이틀곡 'LOCO'는 9월 24일 오후 1시, 미국 동부시간 기준으로는 0시에 발매된다우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr