'LALISA' 리릭 포스터/ 사진=YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크 리사의 솔로 타이틀곡 'LALISA' 노랫말 일부가 깜짝 공개됐다. 강렬한 힙합 스웨그는 물론 그의 여유와 자신감이 엿보여 관심이 쏠린다.YG엔터테인먼트는 5일 공식 블로그에 리사의 첫 솔로 싱글 앨범 타이틀곡 'LALISA' 리릭 포스터를 게재했다.어두운 공간 속 스포트라이트를 받고 있는 모터사이클 한 대가 보는 이의 상상력을 자극하는 포스터다. 폭발적인 사운드와 더불어 질주하는 모습이 익숙한 모터사이클이지만, 핀 조명 아래 마치 주인을 기다리듯 얌전히 정차돼 있어 묘한 긴장감을 불어넣었다.특히 'Catch me if you can'이라는 문구가 포스터에 새겨져 팬들의 기대감을 키웠다. 우리말로 해석하면 '날 잡아볼 테면 잡아봐' '날 따라 할 테면 따라 해봐' 등의 의미. 리사의 재치 있는 도발이 묻어났다.모터사이클의 컨트롤러는 역시 리사로 짐작된다. 팬들은 리사가 타이틀곡 'LALISA' 뮤직비디오에서 이 모터사이클을 타고 어떤 모습으로 등장할지 다양한 추측을 내놓으며 벌써부터 열띤 토론 중이다.리사의 솔로 앨범 'LALISA'는 오는 10일 발표된다. 음원은 한국시간으로 오후 1시 공개된다. YG는 리사의 정체성을 녹여낸 음악과 이제껏 그의 카리스마를 뛰어넘는 최정점의 퍼포먼스를 예고했다.리사는 이에 앞서 네이버 V LIVE와 틱톡을 통해 동시 중계되는 '카운트다운 라이브'로 팬들과 먼저 만난다. 이후 그는 미국 NBC 간판 토크쇼인 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런 (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에서 첫 솔로 무대를 꾸민다.정태건 텐아시아 기자 biggun@tenasia.co.kr