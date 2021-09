매드클라운X다비치 이해리

오늘(3일) '수취인불명' 발매

원곡 스태프 참여 '기대 UP'

사진제공=싸이월드제트, 슈퍼맨씨엔엠

래퍼 매드클라운, 다비치 이해리가 싸이월드의 추억을 소환한다.매드클라운과 이해리가 가창자로 참여한 ‘싸이월드 BGM 2021’의 아홉 번째 리메이크 음원 ‘수취인불명’이 3일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 동시에 싸이월드 공식 유튜브 채널 (Cyworld_Official)에서 뮤직비디오가 독점 공개된다.‘수취인불명’(2007)은 발매 당시 싸이월드 미니홈피 BGM 부동의 1위를 기록했던 2000년대 대표 감성 힙합곡이다. ‘Y (Please Tell Me Why)’와 함께 프리스타일의 최고 히트곡으로 손꼽히며 그 시절 감성을 떠올리게 하는 명곡으로 지금까지도 사랑 받고 있다.이번에 리메이크된 ‘수취인불명’은 원곡의 피아노와 편곡을 맡았던 민켄(Minken)이 다시 한 번 참여해 2021년 버전으로 곡을 새롭게 재해석했다. 원곡과는 다른 베이스, 드럼 패턴으로 리드미컬한 느낌을 가미했고 어쿠스틱 기타, 코러스, 플룻 등 다채로운 악기를 사용해 따뜻한 느낌을 더했다.여기에 탄탄한 발성이 돋보이는 매드클라운과 서정적이고 애절한 보이스로 사랑 받아온 이해리가 최고의 하모니로 리스너들의 귀를 사로잡으며 2021년 버전 ‘수취인불명’을 한층 더 풍성하게 완성할 예정이다.‘수취인불명’의 원곡자 프리스타일은 “리메이크 요청이 왔을 때 작‧편곡가로서 고민이 많았다. 편곡이 예민한 발라드 장르라, 꼭 당시 스태프들과 함께 곡을 재구성해야겠다는 생각을 했다. 덕분에 오랜만에 긴장감과 즐거움을 가지고 작업했다. 그동안 함께 고생한 편곡가 민켄과 가창자 아티스트, 프리스타일 팬 여러분에게 감사드린다”고 소감을 전했다.한편, ‘싸이월드 BGM 2021’은 소유의 ‘Y (Please Tell Me Why)’를 시작으로 기프트(GIFT)의 ‘기억을 걷는 시간’, 가호의 ‘Officially Missing You’, 에일리의 ‘눈의 꽃’, 정승환의 ‘애인 있어요’, 죠지의 ‘고칠게’, 하성운·펀치의 ‘자니’, 황치열의 ‘잔소리’까지 총 8곡을 발매하며 최근 가요계에 부는 리메이크 열풍을 주도하고 있다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr