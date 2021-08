오늘(30일) 정오 신곡 'Hands On me' 발매

픽보이와 달달 보이스 케미 '기대'

청량 에너지 전한다

사진 = 더뮤직웍스 제공

가수 키세스(KISSXS)가 청량함 가득한 신곡으로 늦여름 감성을 완성한다.키세스는 30일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Hands On me(핸즈 온 미)(Feat. 픽보이)를 발매한다.'Hands On me'는 남녀 간의 사랑 이야기를 담은 곡이다. 사랑하는 연인에게 어디로든 떠나자는 힐링 테마 곡으로, 힘들고 지친 이들에게 잠시나마 휴식 같은 음악이 될 전망이다.특히 'Hands On me'는 신나는 분위기의 리드미컬한 사운드가 특징으로, 최근 신곡 '교포 머리'를 발표하며 활발히 활동 중인 싱어송라이터 픽보이가 피처링으로 참여해 키세스와의 음악적 케미를 예고했다.키세스의 제안을 통해 이번 곡 피처링에 참여하게 된 픽보이는 녹음 전부터 여러 의견을 나누며 완성도 높은 음악을 만들어 냈다는 후문이다. 또한 픽보이는 뮤직비디오에도 출연하며 키세스와 청량하고 에너지 넘치는 분위기를 자아냈다고 해 기대감이 높아진다.지난 2017년 '망하길 바랬어'로 데뷔한 키세스는 미국 R&B 감성과 한국적인 무드가 절묘하게 뒤섞인 매력적인 보이스로 리스너들의 주목을 받았다. 이후 '블루라군', '편의점', 'Love is callin(러브 이즈 콜린)' 등 다수의 곡 발표와 '연애의 참견' OST에 참여하며 '차세대 R&B 주자'로서 다양한 영역에서 활동 중이다.키세스는 'Hands On me' 발매와 함께 음악은 물론, 다채로운 콘텐츠를 통해 대중들에게 한층 더 가까이 다가갈 예정이다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr