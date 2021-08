스테이씨 (사진=하이업엔터테인먼트)

그룹 스테이씨(STAYC)가 새 미니앨범 전곡 하이라이트를 공개했다.스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)는 30일 0시 공식 유튜브 계정을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘STEREOTYPE (스테레오타입)’ 음원 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 1번 트랙이자 타이틀곡 ‘색안경 (STEREOTYPE)’을 비롯해 ‘I’ll BE THERE (아일 비 데어)’, ‘SLOW DOWN (슬로우 다운)’, ‘COMPLEX (콤플렉스)’까지 이번 미니앨범에 수록된 4개 트랙의 음원 하이라이트가 무반주로 담겼다.반주 없이 스테이씨의 목소리만으로 하이라이트가 구성됐음에도 청량하면서도 에너지 넘치는 멤버들의 음색이 귓가를 사로잡았다. 그뿐만 아니라 이번 하이라이트 메들리는 스테이씨의 사진이나 영상이 아닌 마치 아무것도 연결되지 않은 TV 화면을 보는 듯한 장면들로 채워져 더욱 신선함을 선사했다.특히 타이틀곡 ‘색안경’은 멤버 구성이 완료되는 시점에 만들어진 스테이씨의 첫 번째 곡이다. 스테이씨만의 특별한 시그니처인 ‘틴프레시’ 장르를 바탕으로 여섯 멤버의 하이틴과 우아함을 담았으며 ‘SO BAD (소 배드)’, ‘ASAP (에이셉)’을 합작한 하이업 대표 프로듀서 블랙아이드필승과 전군이 프로듀싱을 맡았다. 2년 만에 베일을 벗는 스테이씨의 히든 트랙 ‘색안경’을 향한 팬들의 기대감이 높아지고 있다.실력과 비주얼을 모두 갖춘 ‘4세대 대표 그룹’ 스테이씨가 데뷔 후 처음으로 선보이는 미니앨범 ‘STEREOTYPE’은 지난 4월 발매한 두 번째 싱글 ‘STAYDOM (스테이덤)’ 이후 약 5개월 만에 공개하는 신보로, 더욱 성장한 모습으로 돌아온 스테이씨의 다채로운 매력을 엿볼 수 있다.한편 스테이씨의 첫 번째 미니앨범 ‘STEREOTYPE’은 오는 9월 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 더불어 전 온라인 음반사이트를 통해 피지컬 앨범 예약 판매가 진행 중이다.이준현 텐아시아 기자