트와이스./ 사진제공=JYP

트와이스의 'Dance The Night Away'(댄스 더 나잇 어웨이) 뮤직비디오가 유튜브 3억 뷰를 돌파했다.2018년 7월 9일 발매된 두 번째 스페셜 앨범 'Summer Nights'(서머 나이츠)의 타이틀곡 'Dance The Night Away' 뮤비가 28일 오후 11시 13분경 유튜브 조회 수 3억 건을 넘어섰다. 이로써 트와이스는 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'CHEER UP'(치어 업), 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'Heart Shaker'(하트 셰이커), 'FANCY'(팬시), 'Feel Special'(필 스페셜), 'YES or YES'(예스 오어 예스), 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미)에 이어 'Dance The Night Away'까지 총 11편의 3억 뷰 돌파 뮤비를 보유하게 됐다. 트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'부터 'Alcohol-Free'(알콜-프리)까지 15편에 달하는 모든 활동곡의 뮤비를 억대 조회 수 반열에 올리며 진기록 행진을 펼치고 있다.JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 트와이스의 새 기록을 축하하는 이미지를 게재하고 뜨거운 성원을 보내준 국내외 팬들에게 감사의 인사를 전했다.트와이스의 첫 서머송인 'Dance The Night Away'는 청량한 분위기가 돋보이는 업템포 팝곡이다. 아홉 멤버들의 밝은 에너지와 신나는 퍼포먼스가 시너지를 이뤄 매 여름 떠올릴만한 '스테디셀러 서머송'으로 자리매김했다.또한 'Dance The Night Away'는 지난 24일 일본 레코드 협회로부터 골드 인증을 획득하고 꾸준한 현지 인기를 입증했다. 골드는 누적 재생 수 5000만 회 이상을 기록한 작품을 기준으로 하며, 이는 트와이스의 통산 10번째 골드 인증 기록으로 더욱 의미를 갖는다.트와이스는 10월 1일 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필스)를 전 세계 동시 발매하고 글로벌 행보에 박차를 가한다. 23일 트와이스 공식 SNS 채널을 통해 공개한 스포일러 영상에는 멤버들의 생기발랄한 매력이 담겨 있어 국내외 팬들의 환호를 이끌어냈다. 특히 영상 공개 직후 해시태그 'TheFeels'가 트위터 월드와이드 실시간 트렌드 정상에 올라 트와이스의 첫 영어 싱글에 대한 높은 관심을 실감케 했다.지난 6월 11일 국내에서 발매한 미니 10집 'Taste of Love'(테이스트 오브 러브)로 6월 26일 자 미국 빌보드 메인 차트 ‘빌보드 200’에 6위로 진입해 역대 K팝 걸그룹이 발매한 미니 앨범 사상 최고 성적을 세우고, 또 다른 빌보드 메인 차트인 '아티스트 100' 차트에서는 자체 최고 순위인 9위를 기록하는 등 각종 해외 차트를 휩쓸며 월드와이드 인기를 입증한 트와이스가 이번 영어 싱글을 통해 그 열기를 더욱 뜨겁게 높일 전망이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr