넬 (사진=스페이스보헤미안)

대한민국 대표 모던 록 밴드 넬(NELL)이 오디오 티저로 '레전드 앨범'의 탄생을 예고했다.소속사 스페이스보헤미안은 지난 26일 오후 6시 공식 SNS에 넬의 정규 9집 '모멘츠 인 비트윈(Moments in between)'의 '듀엣(Duet)'과 '말해줘요' 오디오 티저를 공개했다.오디오 티저는 검은색 배경에 곡 제목이 흰 글씨로 적힌 타이포 형식으로 만들어졌다. 약 20초 정도의 짧은 분량이지만 넬의 짙은 음악 색을 미리 만날 수 있어 음악 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.이번 오디오 티저 속 '듀엣'은 경쾌한 멜로디와 어딘가 모르게 슬픈 감정이 뒤섞여 있어 귀를 사로잡았다. '말해줘요' 역시 텅 빈 공간감을 그대로 옮겨놓은 듯한 넬의 섬세한 표현력이 돋보여 감탄을 자아냈다.'모멘츠 인 비트윈'에는 '듀엣'과 '말해줘요'를 비롯해 '크래시(Crash)', '파랑 주의보', '돈트 세이 유 러브 미(Don't say you love me)', '유희', '돈트 허리 업(Don't hurry up)', '위로(危路)', '정야', '소버(Sober)'까지 총 10곡이 실린다. 이 중 타이틀곡이 무엇일지 아직 알려지지 않아 넬의 새 앨범을 향한 궁금증이 더욱 증폭된다.한편 넬의 독보적인 감성으로 꽉 채운 정규 9집 '모멘츠 인 비트윈'은 오는 9월 2일 발매된다.이준현 텐아시아 기자