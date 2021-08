이제훈X원진아, 이하이 정규앨범 타이틀곡 'ONLY' MV서 호흡…27일 공개

(사진=AOMG)

AOMG의 이하이가 선공개곡으로 정규앨범 예열에 나선다.AOMG는 지난 25일 오후 공식 SNS를 통해 이하이의 정규앨범 '4 ONLY (포온리)' 선공개곡이자 더블 타이틀곡 'ONLY (온리)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.이와 함께 'ONLY'는 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다는 소식도 전했다.해당 티저에는 배우 이제훈, 원진아가 등장해 눈길을 끈다. 이제훈과 원진아는 'ONLY' 뮤직비디오에서 남다른 호흡을 선보이며 곡의 몰입도를 높일 예정이다.이제훈과 원진아는 올해 활발한 활동을 펼치며 대세 행보를 이어오고 있다. 이제훈은 최근 종영한 SBS 드라마 '모범택시'와 넷플릭스 오리지널 시리즈 '무브 투 헤븐: 나는 유품정리사입니다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.원진아는 지난 3월 종영한 JTBC 월화드라마 ‘선배, 그 립스틱 바르지 마요'로 탄탄한 연기력을 인정받은 것에 이어 영화 '해피 뉴 이어', 넷플릭스 ‘지옥’ 등에 출연한다.이 가운데 이하이는 지난해 7월 AOMG 합류 후 처음으로 정규앨범을 선보인다. 이하이의 정규앨범은 지난 2016년 3월 발매된 'SEOULITE (서울라이트)' 이후 약 5년 만이다.이하이의 새 정규앨범 '4 ONLY'는 오는 9월 9일 발매되는 가운데 이제훈, 원진아가 뮤직비디오에 출연한 선공개곡 'ONLY'로 기대감을 고조시킬 전망이다.한편 이하이의 정규앨범 선공개곡 'ONLY'와 이제훈, 원진아가 출연한 뮤직비디오는 27일 오후 6시 공개된다.이준현 텐아시아 기자