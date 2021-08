하이어뮤직 입단

박재범→우기 참여

세련된 팝 R&B

JAY B / 사진 = 하이어뮤직 제공

솔로 아티스트 JAY B(제이비)가 완성도 높은 신보를 선보였다.JAY B는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 팝 R&B 미니 앨범 EP 'SOMO:FUME (소모:퓸)'을 발매했다.'SOMO:FUME'은 JAY B가 하이어뮤직 입단 후 처음으로 선보이는 EP 앨범으로, '소모품으로 전락하지 않고 향기처럼 대중에게 은은하고 자연스럽게 스며들고 싶다'는 메시지를 담았다. JAY B가 평소 좋아하는 것들을 자유롭고 캐주얼하게 보여주면서도 그의 특유의 서정적인 감성을 사랑 이야기로 풀어냈다.이번 앨범에는 메인 타이틀곡 'B.T.W (Feat. 박재범) (Prod. Cha Cha Malone)', 서브 타이틀곡 'FAME (Feat. JUNNY) (Prod. GroovyRoom)'을 비롯해 'AM PM (Feat. 휘인) (Prod. GRAY)', 'In To You (Feat. g1nger) (Prod. WOOGIE)', 'Count On Me (Prod. GroovyRoom)'와 지난 5월 발매된 선공개곡 'Switch It Up (Feat. sokodomo) (Prod. Cha Cha Malone)', CD에서만 들을 수 있는 'Paranoia (Prod. GroovyRoom) (CD Only)'까지 총 7곡이 수록됐다.하이어뮤직 대표 아티스트 박재범, 차차말론(Cha Cha Malone), 우기(WOOGIE), 그루비룸(GroovyRoom)과의 협업 뿐만 아니라 떠오르는 신예 R&B 아티스트 주니(JUNNY), 진저(g1nger), 그리고 휘인이 피처링 아티스트로 참여해 완성도를 높였다. JAY B의 감각적인 음악들은 국내외 음악팬들의 이목을 집중시키고 있다.특히 'SOMO:FUME'은 JAY B의 맑고 청량한 보이스톤이 돋보이는 업 비트의 밝은 Urban R&B곡부터 섹시하고 시크한 음색의 몽환적인 곡들까지 다채롭게 구성됐다. 아티스트로서 한 단계 업그레이드 된 JAY B의 음악성과 앞으로의 방향성이 담겨져 호평을 받고 있다.타이틀곡 'B.T.W (Feat. 박재범) (Prod. Cha Cha Malone)'은 아티스트 본인이 한강을 걷는 연인에 대한 상상을 바탕으로 작업했다. 타격감 있는 드럼, 베이스 사운드 위 그루비하고 중독성있는 멜로디가 매력적인 Urban R&B 곡이다. JAY B와 박재범의 감미로운 음색은 사랑하는 이와 여행을 떠나는 느낌을 물씬 느끼게 한다.발매와 함께 하이어뮤직 유튜브 채널에 공개된 'B.T.W (Feat. 박재범) (Prod. Cha Cha Malone)' 뮤직비디오도 글로벌 팬들의 많은 관심을 받고 있다. 박재범이 직접 출연해 JAY B에 대한 전폭적인 지원을 아끼지 않았다. 해당 영상은 JAY B의 칠하고 그루비한 춤과 청량하고 훈훈한 비주얼이 인상적이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr