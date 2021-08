'믿보맘콘' 예고

데뷔 첫 온라인 콘서트

프로페셔널 면모

마마무 / 사진 = RBW 제공

오는 28일 데뷔 첫 온라인 콘서트 'WAW' 개최를 앞둔 마마무가 프리뷰 영상을 공개했다.마마무는 26일 정오, 공식 SNS를 통해 '2021 마마무 온라인 콘서트 'WAW''의 합주 장면이 담긴 프리뷰 영상을 선보였다.멤버 화사의 내레이션으로 시작된 영상은 완벽한 공연을 위해 구슬땀을 흘리고 있는 마마무의 모습으로 이어진다. 멤버들은 거울을 보며 다시 한번 동선을 가다듬는 등 실전을 방불케 하는 프로페셔널한 면모로 감탄을 불렀다.특히, 프리뷰에는 마마무의 과감한 변신이 돋보였던 'NEW YORK'에 이어 정규 1집의 수록곡 'Emotion'과 'Funky Boy'가 흘러나와 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.이처럼 마마무는 2014년 발표했던 '행복하지마'를 오마주한 티저 영상과 2016년 발표했던 곡들로 꾸며진 프리뷰 영상을 순차적으로 공개, 데뷔 후 마마무의 모든 시간을 총망라한 콘서트를 예고해 기대를 더한다.오는 28일, 마마무는 데뷔 첫 온라인 콘서트 'WAW'를 개최한다. 2년 1개월 만에 갖는 단독 콘서트로, 마마무는 역대 히트곡부터 청량한 느낌의 신곡 무대를 최초 공개할 예정이다.'2021 Where Are We(WAW)' 프로젝트의 하이라이트를 장식하는 콘서트답게 마마무가 가장 잘할 수 있는 퍼포먼스를 중심으로 화려한 무대 연출과 촘촘한 기획력을 더해 '믿보맘콘'의 진가를 보여 줄 전망이다.한편, 마마무는 오는 28일 데뷔 첫 온라인 콘서트 'WAW'를 개최한다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr