이하이 (사진=AOMG)

AOMG의 이하이가 선공개곡으로 정규앨범을 향한 예열에 나선다.AOMG는 25일 자정 공식 SNS를 통해 이하이의 세 번째 정규앨범 '4 ONLY (포온리)' 일정 포스터를 공개했다.해당 포스터에 따르면 이하이는 오는 9월 9일 오후 6시 '4 ONLY'를 발매한다. 이에 앞서 오는 27일 오후 6시 수록곡 '구원자'와 'ONLY (온리)'를 선공개해 관심을 고조시킨다.이하이는 뮤직비디오도 'ONLY', '구원자', '빨간 립스틱', '머리어깨무릎발' 순으로 총 4편을 공개할 예정이다. 5년 만에 정규앨범을 선보이는 만큼 얼마나 많은 심혈을 기울였는지 짐작케 한다.이하이는 정규앨범 발표 소식만으로 음악 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 티징 콘텐츠부터 높은 퀄리티를 예고하고 있는 가운데 이번 앨범에서 이하이의 음악적 역량을 확인할 수 있을 것으로 기대를 모은다.그 신호탄이 될 '4 ONLY'의 선공개곡 '구원자'와 'ONLY'는 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자