로꼬, 24일 신곡 '이대로만' 발매…10개월만 컴백

로꼬 (사진=AOMG)

AOMG의 로꼬가 오는 24일 신곡 '이대로만'으로 돌아온다.AOMG는 20일 공식 SNS를 통해 로꼬의 폴라로이드 사진 두 장을 연달아 게재했다.해당 사진 속에선 로꼬가 드넓은 자연에서 유쾌한 포즈와 익살스러운 표정을 하고 있다. 여기에 "로꼬, '이대로만', 2021. 08. 24. TUE. 6PM (KST)"이라는 문구가 함께 담겼다.이는 지난 19일 공개한 티저 이미지의 주인공이 로꼬였으며, 신곡명은 '이대로만'인 것을 의미해 팬들의 많은 관심을 받고 있다.로꼬의 신보는 지난해 10월 EP 'SOME TIME' 이후 10개월 만이다. 최근 로꼬는 지난 17일 발매된 GRAY(그레이)의 ‘Party For The Night (Feat. 로꼬 & 이하이)’를 비롯해 로꼬, 이성경의 '러브(Prod.로코베리)', meenoi(미노이)의 ‘못참아! (Feat. 로꼬)’, 유겸(YUGYEOM)의 ‘All About U (Feat. 로꼬)’ 등 다양한 아티스트들과 활발히 협업하며 넓은 스펙트럼을 증명해왔다.이 가운데 로꼬는 본인의 신곡으로는 10개월 만의 컴백을 알리며 팬들의 기대감을 높이고 있다. 실력파 뮤지션으로 꼽히는 로꼬가 과연 어떤 음악을 들려줄지 이목이 집중된다.한편 로꼬가 10개월 만에 발표하는 신곡 '이대로만'은 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.이준현 텐아시아 기자