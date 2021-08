사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 DAY6(데이식스) 멤버 Young K(영케이)가 오는 9월 6일 첫 미니 앨범 'Eternal'(이터널)을 발매하고 솔로 아티스트로 데뷔한다.JYP엔터테인먼트는 20일 공식 SNS 채널에 Young K의 솔로 데뷔 어나운스먼트 이미지를 공개했다. 이에 따르면 Young K는 내달 6일 오후 6시 미니 1집 'Eternal'을 발표하고 새로운 음악으로 팬들을 찾는다.신보명 'Eternal'은 Young K가 직접 네이밍해 특별한 의미를 갖는다. 그는 자신의 본명 강영현에서 착안해 '영원'이라는 뜻의 영단어로 작명했고 '영원히 노래하고 싶다'는 진심을 표현했다.Young K는 2015년 9월 DAY6로 데뷔해 'Congratulations' '예뻤어' '한 페이지가 될 수 있게' 'Zombie' 등 대표곡을 비롯해 매 앨범 꾸준히 곡작업에 참여하며 '믿듣데(믿고 듣는 데이식스)'라는 수식어를 얻는데 큰 영향력을 발휘했다. 2020년 8월에는 원필, 도운과 함께 DAY6 첫 유닛 DAY6 (Even of Day)(데이식스 (이븐 오브 데이))를 선보이고 한층 폭넓은 음악성을 뽐냈다.특히 올해 4월 DAY6의 미니 7집 'The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love'와 7월 DAY6 (Even of Day)의 미니 2집 'Right Through Me' 발표에 이어 8월 8일 첫 온라인 콘서트 'Beyond LIVE – DAY6 (Even of Day) : Right Through Me'를 성료하며 꽉 찬 행보를 펼쳤고, 드디어 2021년 9월 솔로 데뷔까지 확정 지으며 음악으로써 팬들을 기쁘게 하고 있다.Young K는 최근 네이버 V LIVE(브이라이브)를 통해 데뷔 6년 만에 발매하는 솔로 앨범과 입대 소식을 직접 전했다. "국방의 의무를 다하기 위해 10월에 입대하게 됐다. 지금 할 수 있는 것 중에 최선이 좋은 음악인 것 같아 또 하나의 앨범을 준비했다. 첫 솔로 앨범, 재밌게 해보겠다. 많이 기대해달라"고 당부했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr