사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 크래비티(CRAVITY)가 '퍼포먼스 맛집'으로 비상한다.크래비티는 지난 17일 오후 공식 SNS 채널을 통해 첫 정규앨범 파트 1 ‘THE AWAKENING: Written in the stars(디 어웨이크닝: 리튼 인 더 스타즈)’의 타이틀곡 ‘Gas Pedal(가스 페달)’ 뮤직비디오 두 번째 티저 영상을 공개했다.공개된 티저는 눈을 뗄 수 없는 오토바이 레이싱으로 시작, 짜릿한 쾌감을 선사한다. 이어 레드와 화이트 서킷 슈트를 장착한 크래비티의 모습이 교차로 등장하며 날카로운 눈빛은 기본, 멤버별 거친 카리스마가 시선을 강탈하고 있다.특히 ‘Gas Pedal’ 하이라이트 가사에 맞춰 강렬하면서도 절도 있는 칼군무를 선보인 크래비티는 베일을 벗을 무대를 통해 ‘퍼포비티’ 면모를 다시금 입증하며 눈부신 성장세도 보여줄 계획이다.두 차례에 걸쳐 공개된 뮤직비디오 티저를 통해 사이버펑크 영화를 보는 듯한 와일드한 영상미와 에너제틱한 무드를 선보인 크래비티는 첫 정규앨범 ‘THE AWAKENING’으로 멈추지 않고 달려나갈 아홉 청춘의 매력을 예고한 바 있다.크래비티의 첫 정규앨범 파트 1 ‘THE AWAKENING: Written in the stars’는 오는 19일 오후 6시 각음원 사이트를 통해 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr