브레이브걸스 유정 / 사진제공=브레이브 엔터테인먼트

그룹 브레이브걸스가 오는 23일 신보 발매를 앞두고 포토 티저 공개를 시작했다.소속사 브레이브 엔터테인먼트는 16일 자정, 소속사와 브레이브걸스 공식 SNS를 통해 미니 5집 리패키지 앨범 'After 'We Ride''의 개인 포토 티저를 게재했다. 공개된 티저의 주인공은 유정이었다.첫 번째 포토 티저 이미지 속 유정은 눈길을 사로잡는 강렬한 레드 컬러 아이템으로 스타일링, 비스듬하게 앉아 몽환적인 눈빛으로 카메라를 응시해 팬들의 마음을 설레게 했다. 이어 공개된 두 번째 이미지에서는 거울에 붉은 립스틱으로 새긴 글씨를 바라보고 있는 유정의 모습이 담겼다. 부스스한 헤어와 파격적인 콘셉트마저 무리 없이 소화해 나머지 멤버들의 컨셉 및 포토 티저에 대한 기대감을 한껏 높였다.브레이브걸스의 신보 'After ‘We Ride''는 미니 5집 'Summer Queen'의 리패키지 앨범으로 신곡 '술버릇 (운전만해 그후)'은 물론 미니 5집의 수록곡을 새롭게 편곡해 담은 곡까지 4개의 트랙으로 구성돼 있다.브레이브걸스는 오늘 공개된 유정의 개인 포토 티저에 이어 발매일인 23일까지 신보에 대한 스포일러 콘텐츠를 공개할 예정이다.브레이브걸스의 신보 'After 'We Ride''는 오는 23일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr