CIX (사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)의 컴백이 하루 앞으로 다가왔다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK (오케이 프롤로그 : 비 오케이)'를 발매한다.지난 2월 발매한 네 번째 EP 앨범 헬로 챕터 Ø. '안녕, 낯선 꿈'(4th EP Album HELLO Chapter Ø. 'Hello, Strange Dream') 이후 6개월 만에 선보이는 ''OK' Prologue : Be OK'는 새로운 'OK' 시리즈를 여는 앨범으로 CIX의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 담았다.데뷔 2년 만에 급성장을 이루며 '글로벌돌'로 자리매김한 CIX가 첫 번째 정규 앨범으로 보여줄 기대 포인트를 꼽아봤다.# 새로운 세계관, 청춘·죄·구원의 시작CIX는 데뷔 이후 4개의 'HELLO' 시리즈를 통해 사람과 공간, 시간, 꿈을 활용하며 팀의 독창적인 세계관을 구축해왔다. 세계관 분석, 설명하는 소셜 계정들이 활발하게 급증하는 등 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 모았던 CIX의 세계관은 'OK' 시리즈로 진화한다.''OK' Prologue : Be OK'는 'OK' 시리즈의 프롤로그로써 앞으로 이어질 'OK' 시리즈의 핵심 키워드인 '청춘'과 '죄', '구원'에 관한 전반적인 내용을 다룬다. 악몽 같은 현실로 인해 방황하는 청춘들의 간절한 기도에 관한 내용을 담은 'Bad Dream (배드 드림)'을 시작으로, 선과 악의 갈림길에서 구원받기 위해 싸우고 버티며 방황하는 청춘에 대한 이야기 'Off My Mind (오프 마이 마인드)' 등 '청춘', '죄', '구원'의 키워드가 담긴 총 10트랙의 수록곡을 통해 청춘들의 현실을 전하며 위로하는 이야기를 펼친다.# 초호화 프로듀서+BX의 합작CIX는 그동안 연작 시리즈의 일관된 메시지 전달을 위해 프로듀서, 안무팀 등 모든 스태프를 변경 없이 작업했다. 이번에도 기존에 참여했던 마즈뮤직(MZMC) 등 기존 프로듀서진을 비롯해 김창락, 케이지(KZ), 지미 클레이슨(Jimmy Claeson) 등 새로운 프로듀서진들이 대거 참여했으며, 안무가 캐스퍼(Kasper)가 새롭게 퍼포먼스 디렉터를 맡아 초호화 라인업을 완성했다.특히 작사, 작곡에 뛰어난 능력을 지닌 BX가 수록곡 'Off My Mind'와 '20살', '고해'까지 총 3곡의 작곡에 직접 참여해 음악적 역량을 펼쳤다. 차기 '작곡돌'로서의 가능성을 엿볼 수 있을 것으로 기대되고 있다.# 청량이 곧 CIX그동안 강렬한 콘셉트로 범접하기 힘든 아우라를 풍긴 CIX는 지난 앨범의 타이틀곡 'Cinema (시네마)'로 '극강의 청량함'이라는 새로운 변신에 성공했다. 특히 사랑스러움과 댄디함이 돋보이는 콘셉트를 완벽 소화하며 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.CIX는 무더운 여름에 컴백하는 만큼 타이틀곡 'WAVE (웨이브)'를 통해 다시 한번 청량함을 선사한다. 'WAVE'는 거센 운명의 파도를 넘어 우리만의 속도로 함께 나아가겠다는 의지를 표현한 곡으로, CIX만의 파워풀한 청량감을 극대화했다. CIX는 전보다 한층 시원함이 강조된 의상과 비주얼로 소년미와 부드러운 카리스마를 오가며 카멜레온 같은 매력을 선보일 계획이다.이준현 텐아시아 기자