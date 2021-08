사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 오는 9월 24일 첫 정규 앨범 'CRAZY IN LOVE'(크레이지 인 러브)를 발매하고 컴백한다.JYP엔터테인먼트는 13일 공식 SNS 채널에 ITZY의 컴백을 알리는 포스터를 깜짝 공개했다.해당 포스터에 따르면 ITZY는 9월 24일 첫 번째 정규 앨범 'CRAZY IN LOVE'와 타이틀곡 'LOCO'(로꼬)를 발매한다. 신곡 'LOCO'는 ITZY의 대표곡 '달라달라'와 'WANNABE'(워너비)를 만든 가요계 히트 작곡팀 별들의전쟁 *(GALACTIKA *)이 작사, 작곡, 편곡해 3번째 호흡을 이룬 작품으로 명곡 탄생을 예감케 한다.ITZY는 2019년 2월 첫 싱글 타이틀곡 '달라달라'로 데뷔해 폭발적인 인기를 끌며 K팝 4세대 그룹의 문을 활짝 열었다. 이어 'ICY'(아이씨), 'WANNABE', 'Not Shy'(낫 샤이), '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝)까지 5연속 히트에 성공하며 독보적인 존재감을 뽐냈다.특히 지난 4월 발매한 전작 'GUESS WHO'(게스 후)와 타이틀곡 '마.피.아. In the morning'으로 미국을 비롯해 여러 해외 차트에서 뚜렷한 성과를 거두며 입지를 한층 넓혔다. 5월 15일 자 미국 빌보드 메인 앨범 차트 중 하나인 '빌보드 200' 148위를 차지했고 '아티스트 100' 99위에 이름을 올리며 빌보드 3대 메인 차트 중 두 차트에 최초 진입하는 쾌거를 이뤘다.이에 따라 글로벌 팬들이 애타게 기다린 첫 정규 앨범의 완성도를 높이기 위해 더욱 총력을 다하고 있다. 가파른 글로벌 인기 상승세에 팬들의 더 큰 성원이 더해져 그룹의 역량이 정점을 찍을 것으로 기대를 모은다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr