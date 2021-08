사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳의 신곡 '퀸덤(Queendom)' 뮤직비디오 티저 영상이 공개된다.13일 오후 6시 공개되는 '퀸덤' 뮤직비디오 티저 영상은 트렌디한 신곡 분위기와 레드벨벳의 콘셉추얼한 변신을 미리 만날 수 있어, 컴백 기대감을 최고조로 끌어올릴 전망이다.앨범과 동명의 타이틀곡 '퀸덤'은 중독성 강한 훅과 멤버들의 경쾌한 보컬이 돋보이는 청량한 분위기의 팝 댄스 곡으로, 우리 모두가 자기 인생의 '퀸(Queen)'이고, 함께 하면 더욱 아름답게 빛나는 존재라는 가사가 긍정적인 에너지를 더한다.앨범에는 '퀸덤'을 비롯해 '포즈(Pose)' '노트 온 우드(Knock On Wood_' '베터 비(Better Be)' '푸싱 앤 풀링(Pushin’ N Pullin’)' '다시, 여름 (Hello, Sunset)' 등 다채로운 매력의 총 6곡이 수록되어 있어 음악 팬들의 높은 관심을 얻을 것으로 기대된다.레드벨벳의 '퀸덤'은 오는 16일 오후 6시 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr