그레이 (사진=AOMG)

AOMG의 그레이(GRAY)가 더블 타이틀곡을 예고하며 첫 정규앨범에 대한 기대감을 고조시켰다.AOMG는 지난 11일 오후 공식 SNS를 통해 그레이의 첫 정규앨범 'grayground.' 트랙리스트 이미지를 추가로 공개했다.해당 이미지에 따르면 'grayground.'는 오는 17일 오후 6시 발매된다. 그레이는 이번 앨범에서 3번 트랙 'Make Love'과 6번 트랙 'Party For The Night'을 더블 타이틀곡으로 내세워 눈길을 끈다.특히 피처링진이 모두 베일을 벗지 않아 호기심을 자극한다. 이번 앨범에는 마지막 트랙인 ‘U’를 제외하고 모든 곡에 피처링 아티스트가 참여한다. 그레이는 지난 6일 뮤직비디오로 공개한 'Baby Don't Cry (Feat. 염따)', 지난 10일 발매된 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)'를 통해 남다른 시너지를 보여줬던 만큼 어떤 아티스트들과 호흡을 맞췄을지 관심을 높인다.'grayground.'는 그레이가 지난 2012년 싱글 '깜빡'으로 데뷔한 후 약 9년 만에 처음으로 선보이는 정규앨범이다. 더블 타이틀곡 'Make Love', 'Party For The Night'을 비롯해 'Show Window', 'Selfish', 'Rise', 'I Don't Love You (Feat. 쿠기)', 'Close 2 U', 'Ready To Love', '없던 일로 해', 'Baby Don't Cry (Feat. 염따)', 'U'까지 총 11곡이 담겼다.AOMG 대표 히트곡 메이커로 꼽히는 그레이는 그동안 다양한 작업물을 발표하며 많은 음악 팬들을 사로잡아왔다. 이미 선공개된 수록곡으로도 자신의 음악적 역량을 증명한 가운데 과연 'grayground.'에 얼마나 완성도 높은 곡들을 담았을지 이목이 집중된다.그레이의 첫 정규앨범 'grayground.'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 같은 날 오후 7시, 네이버 나우의 #OUTNOW(아웃나우)를 통해 앨범 전곡 밴드 라이브와 앨범 비하인드 스토리 등을 공개할 예정이다.이준현 텐아시아 기자