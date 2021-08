방탄소년단 '1위'

BTS vs AKMU vs 에스파

선미, 컴백 무대

'인기가요' / 사진 = SBS 영상 캡처

'인기가요' 방탄소년단이 1위를 차지했다.8일 오후 방송된 SBS '인기가요'에는 방탄소년단 'Permission to Dance', AKMU의 '낙하', 에스파의 'Next Level'이 1위 후보에 올랐다.집계 결과, 1위는 방탄소년단에게 돌아갔다. MC들은 "트로피는 잘 전달하겠다"라며 '퍼미션 투 댄스' 동작을 따라해 눈길을 사로잡았다.한편, 이날 '인기가요'에는 강소리(Kang so-ri), 골든차일드, 김우진, 김혜연, 드림캐쳐, 선미, 성리, 전소미, SOLE(쏠), 아스트로, Weeekly(위클리), JUST B, 2Z 등이 출연했다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr