선미 뮤비./ 사진제공=어비스컴퍼니

선미의 미니앨범 '1/6' 타이틀곡 'YOU CAN'T SIT WITH US'의 뮤직비디오가 약 하루 만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파했다.6일, 오후 6시 선미 공식 유튜브 채널에 공개된 'YOU CAN'T SIT WITH US' 뮤직비디오는 공개한 지 하루 만인 7일 오후 6시 10분경 1000만 뷰를 넘어섰다.선미의 이번 'YOU CAN'T SIT WITH US'의 뮤직비디오는 '하이틴'과 '좀비'의 만남으로 공개 전부터 티저 영상 조회수가 400만 뷰를 넘어서며 큰 기대를 모은 바 있다.뮤직비디오는 사랑하는 연인에 대한 분노와 서운함 같은 부정적인 감정들을 '좀비'라는 캐릭터를 통해 풀어내어 한 편의 공포 영화와 같은 즐거움은 선사하고 있다.선미의 이번 기록은 뮤직비디오 재생시간이 총 5분여에 달해, 일반적인 K팝 뮤직비디오에 비해 긴 편임에도 달성한 것이라 더욱 의미를 더한다.긴 재생시간에도 불구, 영화 같은 연출과 키치하고 러블리한 매력의 선미가 액션을 선보이는 장면들이 더욱 뮤직비디오에 몰입하게 만들었기 때문으로 보인다.뮤직비디오와 함께 선미의 음악들은 국내외 차트에서도 호성적을 기록하며 '솔로퀸'다운 면모를 이어가고 있다.다시 한번 '콘셉트장인'으로 강한 인상을 남긴 선미는 오늘 오후 3시 50분, SBS '인기가요'를 통해 타이틀곡 'YOU CAN’T SIT WITH US'와 'SUNNY'의 첫 방송 무대를 선보일 예정이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr