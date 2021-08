정규 1집 타이틀곡 베일 벗었다

청량감 폭발 'WAVE' M/V 티저 공개

사진제공= C9엔터테인먼트

그룹 CIX(씨아이엑스)의 새 타이틀곡이 베일을 벗었다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 7일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK (오케이 프롤로그 : 비 오케이)'의 타이틀곡 'WAVE (웨이브)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.영상은 각자의 공간에서 흩어져 일상을 보내던 CIX가 바닥에 누워있는 BX를 중심으로 한 공간에 모이는 모습이 담겼다. 이어 5명의 멤버들은 정박한 배가 놓여있는 야외에서 물총 놀이와 거품 놀이를 하며 여름 분위기를 제대로 만끽했다.이후 어두운 공간에서 반짝거리는 전등과 외력으로 인해 흔들리는 물통 등이 의미심장한 분위기를 더했고, 무언가를 유심하게 바라보는 CIX와 빠르게 돌아가는 배의 조타기, 허공으로 솟아 오르는 배가 연이어 등장하며 새로운 항해를 준비하는 듯한 암시를 내비쳤다.특히 영상과 함께 공개된 멜로디는 밝고 경쾌한 느낌을 자아내며 CIX만의 청량한 분위기를 배가시켰다.''OK' Prologue : Be OK'의 타이틀곡 'WAVE'는 거센 운명의 파도를 넘어 우리만의 속도로 함께 나아가겠다는 의지를 표현한 곡으로 CIX만의 파워풀한 청량감을 극대화했다.''OK' Prologue : Be OK'는 그동안 'HELLO' 시리즈로 강렬한 세계관을 선보인 CIX가 데뷔 2년 만에 새로운 'OK' 시리즈를 여는 프롤로그 앨범이다.프로듀서 김창락, 케이지(KZ), 지미 클레이슨(Jimmy Claeson), 마즈뮤직(MZMC) 등 기존 프로듀서진을 비롯해 새로운 프로듀서진들이 대거 참여했으며, 안무가 캐스퍼(Kasper)가 새롭게 퍼포먼스 디렉터를 맡아 완성도 높은 곡과 화려한 퍼포먼스를 선보일 예정이다.한편 CIX의 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr