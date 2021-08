‘알고있지만’ 여덟 번째 OST 'So Tender'

사진제공=비욘드제이·스튜디오N·JTBC스튜디오

록밴드 세이수미 (Say Sue Me)가 ‘알고있지만’ OST의 여덟 번째 주자로 나선다.세이수미가 참여한 JTBC '알고있지만'의 여덟 번째 OST ‘So Tender (소 텐더)’가 7일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.‘So Tender’는 곧 져버릴 꽃에 잠시 앉았다 가는 나비인 것을 알고 있지만 미칠 듯 부드러운 그 순간의 느낌만은 영원하다는 메시지를 담은 곡으로, 세이수미만의 트렌디하고 독보적인 밴드 색이 돋보이는 곡이다.특히 ‘So Tender’는 전체 영어 가사로 이루어져, 완성도 높은 팝송을 듣는 느낌을 선사한다. 기존 OST와는 색다른 매력을 가진 이 곡은 극중 무르익은 로맨스를 한층 더 특별하게 만들어주며 리스너들의 귀를 사로잡을 예정이다.세이수미(최수미, 김병규, 김재영, 임성완)는 해외에서 먼저 주목 받은 부산 출신의 4인조 인디록 밴드다. 2018년 4월 발매된 정규 2집 ‘Where We Were Together’는 다양한 해외 매체 및 평론가로부터 호평을 받았으며, 2019년 한국 아티스트 최초로 미국의 유서 깊은 공영 라디오 방송 KEXP LIVE에 출연하는 등 전 세계로 활동 무대를 넓혀가고 있다.한편, ‘알고있지만’은 사랑은 못 믿어도 연애는 하고 싶은 여자 유나비와 연애는 성가셔도 썸은 타고 싶은 남자 박재언의 하이퍼리얼 로맨스를 그린 드라마로 송강, 한소희 등 원작과 100% 싱크로율을 자랑하는 배우들의 특급 케미로 꾸준한 호평을 이어가고 있다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr