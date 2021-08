선미, 오늘 3년 만에 미니앨범 '1/6' 발매

디지털 싱글 '꼬리' 이후로는 6개월 만

가수 선미/사진 = 어비스컴퍼니 제공

가수 선미가 이번 활동을 통해 얻고 싶은 성과를 밝혔다.선미는 6일 오후 3시 새 미니앨범 '1/6'(6분의 1) 발매 기념 온라인 미디어 쇼케이스를 열었다.선미는 이번 신곡 'You can't sit with us'를 통해 "분명히 밝고 신나고 경쾌하지만 어딘지 모르게 서늘한 선미의 모습을 보여주고 싶다"고 바랐고, 신보 '1/6'을 통해서는 "위로하고 공감하는 선미의 모습을 보여주고 싶다"고 했다.특히, 이번 활동을 통해 얻고 싶은 성과와 관련 "'선미답다'는 이야기를 가장 많이 듣고 싶다. 쉽게 흉내낼 수 없는 아티스트가 되고 싶은 마음이 크다"며 "'사이렌' 때 '선미팝'이라는 워딩을 써 주셨는데, '선미라는 장르', '장르가 곧 선미'라는 말이 너무 감사했다. '선미다운 건 이런 거야'라는 것을 널리 알리고 싶다"고 바랐다.이번 선미의 타이틀곡 'You can't sit with us'(유 캔트 시트 위드 어스)는 빠른 비트와 중독성 있는 후렴구가 특징으로 사랑하는 연인에 대한 분노와 서운함을 노래했다. 뮤직비디오는 좀비들과 총격전을 벌이는 모습으로 시선을 끈다.선미의 신보는 이날 오후 6시 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr