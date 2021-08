/사진 = 어비스 컴퍼니 제공

가수 선미가 3년 만에 미니앨범 ‘1/6’(6분의 1)을 발표하며 돌아온다.선미는 6일 0시, 공식 SNS를 통해 공개된 D-DAY 포스터에는 마치 공포영화 주인공 같은 모습을 한 선미의 모습을 담아내 색다른 분위기를 자아내고 있다.이와 함께 ‘Don’t call me honey Cuz ain’t gon’ be no sweet girl’이라는 멘트가 담겨 있어, 이번 타이틀곡이 어떤 내용일지 궁금증을 자극하고 있다.소속사 측은 "매번 새로운 콘셉트를 완벽하게 소화해내며 ‘콘셉트 장인’으로 불리는 선미답게 이번에는 모두의 예상을 깬 새로운 콘셉트로 화제를 모을 것으로 예상된다"고 기대감을 불어넣었다.선미는 하이틴 영화 여주인공 같은 콘셉트 포토를 공개하는 반면, 타이틀곡 ‘You can’t sit with us’(유 캔트 시트 위드 어스) 뮤직비디오 티저에서는 좀비들과 총격 액션신을 벌이는 반전을 보여줬다. 이어 마치 공포영화를 연상케하는 포스터들이 공개되면서 지금까지의 선미와는 또 다른 매력을 발산하고 있다.“중력이 6분의 1인 달에서는, 근심의 무게도 6분의 1일까?”라는 궁금증에서 시작된 곡 ‘6분의 1’로 본격화된 이번 앨범은 타이틀곡인 ‘YOU CAN’T SIT WITH US’를 비롯해 총 6곡의 각기 다른 스타일의 음악을 통해 다양한 이야기를 지닌 선미의 모습을 담아냈다.선미의 신보는 이날 오후 6시 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr