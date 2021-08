17일 '혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE' 컴백

그룹 투모로우바이투게더가 ‘너’와 함께 탈출하고픈 소년의 솔직한 마음을 표현한 콘셉트 클립을 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 6일(이하 한국시간) 0시 공식 SNS에 정규 2집 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’(혼돈의 장: 파이트 오어 익스케이프)의 콘셉트 클립 ‘ESCAPE’ 버전을 게재했다.투모로우바이투게더는 마스크를 쓰고 반짝이는 아이템이 가득한 편의점에서 등장한다. 선전포고를 하듯 CCTV를 당당하게 응시하고, 셀피를 찍는 대담함을 보인 다섯 소년은 각종 아이템을 카트에 쓸어 담는다.다섯 소년을 프로파일링한 콘셉트의 개인 클립에서는 각자 역할이 더 분명하게 드러난다. 수빈은 망을 보고, 연준은 물건을 신속하게 쓸어 담고, 태현은 금고의 비밀번호를 추리해 핑크빛 화폐를 획득한다. 범규는 느긋하게 만화책을 읽고, 휴닝카이는 물건을 어지르는 등 호기심 가득한 모습이다.이들은 편의점에서 핑크빛 화폐를 획득하고, 이를 이용해 답답한 현실 속에서 ‘너’와 함께 탈출하고자 하는 소년의 솔직한 마음을 표현했다.오는 17일 정규 2집 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’를 들고 컴백하는 투모로우바이투게더는 지난 5월 발매한 정규 2집 ‘혼돈의 장: FREEZE’(혼돈의 장: 프리즈)에 이어 이번 리패키지 앨범으로 ‘혼돈의 장’의 2부작 시리즈를 완성한다.한편, 투모로우바이투게더는 오는 7일 ‘혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE’의 트랙리스트를 공개하며 컴백 열기를 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr