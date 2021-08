카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게

가수 선미가 무더위를 가라앉힐 서늘한 느낌의 티저 포스터로 컴백에 대한 기대감을 높이고 있다.



5일 0시, 선미의 공식 SNS에 공개된 포스터는 강한 조명 아래 금발의 푸른 눈을 하고 있는 선미의 모습이 담겨있다. 키치하고 러블리한 스타일과 더욱 대비되는, 서늘하다 못해 살벌한 표정의 선미는 앞서 공개된 파격적인 ‘좀비’와의 총격신 뮤직비디오 티저를 연상케 한다.



키치하면서도 러블리한 모습들로 시선을 사로잡았던 선미의 반전이 이어지면서 이번 앨범의 타이틀곡인 ‘YOU CAN’T SIT WITH US’(유 캔드 시트 위드 어스)를 통해 선미가 새롭게 선보일 콘셉트에 대해 기대감이 높아지고 있다.



실제 뮤직비디오 티저는 공개 이틀여 만에 조회수 3백만 뷰를 돌파했으며, 공식 SNS에는 “좀비 하이틴은 처음이라 더 기대된다”, “뻔하지 않은 좀비물이다”, “선미 연기 리얼하다”, “역시 선미스럽다”라며 뜨거운 반응이 이어지고 있다.



선미는 앨범 발표에 앞서 당일 0시, 글로벌 숏폼 모바일 비디오 플랫폼인 틱톡(TikTok)과 함께 ‘#Youcantsitwithus’ 챌린지를 개최한다. 타이틀곡 ‘YOU CAN’T SIT WITH US’는 뮤직비디오 티저를 통해 짧게 공개된 음원만으로도 이미 강한 중독성을 예고하고 있다.



2018년 ‘WARNING’이 후 3년 만에 발표하는 선미의 이번 미니앨범 ‘1/6’은 타이틀곡인 ‘YOU CAN’T SIT WITH US’를 비롯해 총 6곡이 수록되어 있으며, 선미는 앨범 전곡에 작사, 총 4곡에 작곡자로 참여했다.



오는 6일 발매.



