그룹 아스트로(ASTRO) 차은우가 타이틀곡 작사에 참여한 소감을 전했다.아스트로는 2일 오후 2시 미니 8집 'SWITCH ON'(스위치 온) 발매 기념 기자간담회를 열었다.이날 진진은 "지난 앨범 '올 유얼스'(All Yours)로 받은 사랑에 보답하고자 빠르게 초고속으로 컴백했다"며 "이번 앨범 역시 색다른 느낌으로 준비했다"고 컴백 소감을 밝혔다.이어 차은우는 타이틀곡 'After Midnight'(애프터 미드나잇)에 대해 설명하며 "감사하게도 작사에 참여하게 됐는데, 좋아하는 사람과 오래오래 함께하고 싶다는 마음을 담았다"며 "여름에 잘 어울리는 곡이니까 기대해 달라"고 당부했다.타이틀곡 'After Midnight'은 아스트로표 청량 에너지를 느낄 수 있는 디스코 기반의 펑키하고 즐거운 업 템포 팝 곡이며, 중독성 넘치는 훅과 신나고 기분 좋아지는 멜로디가 한여름을 연상시킨다.총 6곡으로 구성된 이번 미니 8집 'SWITCH ON'은 지난 6년간 함께 걸어온 아스트로의 과거와 현재, 그리고 앞으로 걸어갈 미래를 담아낸 앨범.특히 아스트로의 음악으로 세상을 즐겁게 'SWITCH ON' 하겠다는 포부를 담았으며, 전 멤버가 작사-작곡에 참여하는 등 음악적 성장을 담아냈다.이날 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr