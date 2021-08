가수 선미/사진 = 어비스컴퍼니

가수 선미가 반전의 뮤직비디오 티저를 선보이며 신곡에 대한 기대감을 높이고 있다.2일 0시, 선미의 공식 SNS에는 마치 영화 예고편과 같은 신곡 ‘YOU CAN’T SIT WITH US’(유 캔트 시트 위드 어스)의 뮤직비디오 티저가 공개됐다.티저는 DVD 숍에서 친구들과 DVD를 고르던 선미가 어떤 존재에 크게 놀라 비명을 지르며 시작된다. 이어 친구들과 함께 자신들을 둘러싸고 있는 좀비들과 함께 총격전을 벌이는 선미의 모습이 등장해 궁금증을 유발하고 있다.선미는 앞서 선보인 콘셉트 포토들을 통해 키치하면서도 러블리한 모습들로 시선을 사로잡은 바 있다. 하지만 이번 티저에서 선미의 모습은 여전히 러블리하지만 좀비와 파격적인 액션신을 보여주며 예상치 못한 반전의 매력을 선보이고 있다.이와 함께 티저 후반부에 깜짝 등장하는 타이틀곡 ‘YOU CAN’T SIT WITH US’의 경쾌한 멜로디는 뜨거운 여름과 잘 어울리는 ‘선미팝’의 매력을 고스란히 담아냈다.오는 8월 6일 발표하는 선미의 세 번째 미니앨범 ‘1/6’은 타이틀곡인 ‘YOU CAN’T SIT WITH US’를 비롯해 총 6곡이 수록되어 있으며, 선미는 앨범 전곡에 작사, 총 4곡에 작곡자로 참여하여 선미만의 색깔이 진하게 담긴 ‘선미팝’으로 가득 채워냈다.선미의 새 앨범 ‘1/6’과 타이틀곡 ‘YOU CAN’T SIT WITH US’의 뮤직비디오는 8월 6일 오후 6시 공개.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr