'Show Me The Money 10 (이하 '쇼미더머니10')'에 개성 넘치는 래퍼 염따와 프로듀서 TOIL(안토일)이 세 번째 프로듀서 군단으로 합류 소식이 알려져 눈길을 끈다.염따는 2006년 데뷔 앨범 이후 꾸준한 음악 활동을 이어온 개성파 래퍼. 다모임 프로젝트 멤버와 함께한 곡 '아마두'는 음악 차트를 석권했고, 지난 '쇼미더머니' 시즌 8, 9에서는 피처링에 참여해 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 지난 '고등래퍼4'에서는 더 콰이엇과 함께 남다른 케미를 선보이는 것은 물론, 멘토로서 참가자들이 스스로 경연을 즐길 수 있도록 이끄는 모습이 호평받은 바 있어 이번 '쇼미더머니10'에서의 활약상에도 귀추가 주목된다. 염따는 "제 맘에 쏙 드는 사람을 선발하고 싶다"고 전해 과연 염따의 마음을 사로잡을 래퍼가 등장할지에도 관심이 모아진다.TOIL(안토일)은 특정 장르에 얽매이지 않는 넓은 스펙트럼을 가진 프로듀서로 최근 더 콰이엇과 염따의 레이블 데이토나에 합류했다. ASH ISLAND의 '멜로디', 릴러말즈의 'GONE', 헤이즈의 '작사가', 염따-머쉬베놈-언에듀케이티드 키드와 함께한 '너 포에버' 등을 프로듀싱한 인물. 최근 힙합 신에서는 한국 힙합의 미래라 일컬을 정도로 트렌드를 이끄는 비트메이커이자 프로듀서로 떠오르고 있다. TOIL은 "저와 시너지가 좋을 것 같은 사람, 멋있는 척 안 하고 멋있는 사람을 만나고 싶다"고 덧붙였다.이 밖에도 '쇼미더머니10'의 공개 래퍼 모집 기간이 31일에서 1일 밤 11시 59분까지로 하루 연장됐다. 이번 주말 모집 마감일에 많은 지원이 이뤄져 지원서 반송 및 여러 문의가 이어짐에 따라 보다 원활한 접수를 위해 마감일을 하루 연장한 것. 자세한 내용은 공식 홈페이지와 SNS 등에서 확인할 수 있다.한편, 그레이-송민호, 자이언티-슬롬, 염따-TOIL까지 프로듀서 군단 세 팀이 공개된 가운데, 남은 한 팀의 프로듀서 라인업에도 많은 관심이 모아지고 있다. 우승상금 3억원의 주인공은 누가 될지, '쇼미더머니10'은 올 가을 첫 방송 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr