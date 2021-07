'월드스타' 방탄소년단 진의 위라밸 비법, "쉴 때는 쓸모가 아닌 좋아하는 일을 하자"

방탄 소년단 진이 본인만의 워라밸 비법을 공개했다.

지난 28 일 진은 팬 커뮤니티 위버스 매거진 (weverse magazine) 의 'Butter'( 버터 ) 발표 인터뷰에서 진솔하면서도 명쾌하게 때로는 묵직한 고백으로 삶과 음악에 관한 자신의 이야기를 풀어나갔다 .

이날 공개된 매거진 화보에서의 진은 짙은 흑발에 대비되는 맑고 깨끗한 피부 , 흰색의 시스루 상의와 옅은 색 데님에 흰 컨버스화를 신고 싱그러운 매력을 드러냈다 .

진은 'Butter' 가 빌보드 ' 핫 100' 1 위곡이 된 소감에 대한 질문에 팬더믹 상황에 잘 체감하지 못하지만 덕분에 부담감이 사라져 즐길 수 있게 되었다며 기쁜 감정을 자신만의 방식으로 풀었다 .

또 솔로곡 'Abyss'( 어비스 ) 공개 후에 어떤 영향을 미쳤는지에 대해 " 뭔가 후련했어요 . 사실 팬들은 저를 항상 행복한 느낌으로만 기억했으면 좋겠고 , 이런 감정을 팬들은 알지 않았으면 하는 마음인데 , 가끔씩은 속에 있는 얘기를 하고 싶을 때가 생기니까요 . 그걸 몇 년 만에 노래와 설명으로 표현하니까 살짝 후련해진 거죠 " 라며 진솔하게 답했다 .

특히나 위버스 매거진이 공개된 후 외국의 여러 매체들이 집중하며 호평했던 질문은 “ 방탄소년단으로 활동하면 시간을 그렇게 쓸 틈도 잘 나지 않으니까 , 그런 시간이 오히려 중요하겠어요 .” 에 대한 대답을 한 부분이었다 .

“ 쉴 때는 정말 내가 좋아하는 걸 했으면 좋겠어요 . 그럼 남들이 왜 인생에 도움되지 않는 일을 하냐고 할 수도 있을 텐데 , 그런 시간이 자신에게 중요하다고 생각해요 . 사회는 늘 쓸모 있는 걸 추구하잖아요 . 그런 것도 좋지만 , 나를 위해서는 남들 눈엔 쓸모없어 보이더라도 자기 마음의 안정을 찾는 시간이 필요하다고 생각해요 .”

또한 , 진은 긴 시간 꾸준한 연습을 위한 일상과의 균형에 대한 질문에는 " 가사를 외우는 재능이 부족하다면 , 또 다른 재능이 제 부족함을 커버해준다고 생각해요 . 저는 그렇게 꾸준히 외우는 과정을 즐기거든요 . 연습을 반복하는 걸 즐겁게 하는 게 제 재능이고 , 그래서 어찌 됐든 기한 내에 성공시키면 저를 좀 칭찬해줘요 " 라는 답으로 자신의 영역에서 꾸준히 노력하며 성장하는 단단함을 보여줬다 .

진은 ' 아미에게 하고싶은 이야기 ' 라는 마지막 질문에 " 팬들이 웃음을 잃지 않았으면 좋겠어요 . 그냥 , 저를 좋아하는 사람들이 즐거웠으면 좋겠어요 . 나쁜 걸 안 봤으면 좋겠고요 . 그런 마음으로 일을 하는 거죠 " 라며 팬들에 대한 깊은 애정을 나타냈다 .

진의 팬들을 향한 애정에 팬들은 바로 크게 화답했다 . 트위터에는 진의 본명 'seokjin' 이 월드 와이드 트렌드 5 위 , 멕시코 실시간트렌드 2 위 , 칠레와 페루 실시간 트렌드 5 위 , 미국 실시간 트렌드 6 위 , 'JIN YOU ARE OUR HAPPINESS' 가 엘살바도르에서 실시간 트렌드 1 위에 오르는 등 전 세계 실시간 트렌드를 뜨겁게 달구며 진에 대한 관심과 막강한 인기를 입증했다 .