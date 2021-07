CIX (사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 개별 콘셉트 포토 공개를 완료했다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 지난 26일부터 30일까지 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK (오케이 프롤로그 : 비 오케이)'의 개별 콘셉트 포토를 잇달아 공개했다.BX를 시작으로 승훈, 배진영, 용희, 현석 사진을 순차적으로 오픈한 CIX는 청량함을 한가득 담은 비주얼로 한 폭의 그림 같은 자태를 선보였다. 특히 공통된 마린룩 속에서도 각자의 개성을 살린 헤어스타일과 망원경, 종이배, 돌고래 등의 소품으로 콘셉트의 느낌을 풍성하게 살렸다.또한 청량한 비주얼과 함께 드러난 깊은 눈빛은 신비로운 분위기를 자아내며 CIX가 선보일 첫 정규 앨범에 대한 기대감이 높아졌다.''OK' Prologue : Be OK'는 'HELLO' 시리즈에 이어 새로운 'OK' 시리즈를 시작하는 앨범이다. 첫 정규 앨범인 만큼 다양한 장르의 곡을 통해 '차세대 글로벌돌'로 성장한 CIX의 매력을 엿볼 수 있을 것으로 주목받고 있다.한편 CIX는 최근 데뷔 2주년을 맞아 팬들과 함께하는 '2021 픽스위크 (2021 FIX WEEK)'를 진행해 특별한 추억을 선사했다. 또 매주 화요일마다 Mnet '6백만불의 CIX : The CIX Million Dollar Kids'로 팬들과 만나는 등 다양한 활동을 펼치며 막바지 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.CIX의 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK'는 오는 8월 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 텐아시아 기자