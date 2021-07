사진제공=빅히트뮤직

사진제공=빅히트뮤직

사진제공=빅히트뮤직

사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단이 일본 레코드협회로부터 총 5곡에 대해 신규로 '플래티넘'과 '골드', '실버' 인증을 받았다.28일 일본 레코드협회가 발표한 6월 인증 작품 명단에는 5개의 방탄소년단 노래가 이름을 올렸다.2019년 4월 발표된 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'는 누적 재생수 1억 회를 돌파해 '플래티넘' 인증을 획득했고, LOVE YOURSELF 結 'Answer'의 타이틀곡 'IDOL'(2018년 8월), 일본 오리지널곡 'Film out'(2021년 4월), 디지털 싱글 'Butter'(2021년 5월)가 각각 5,000만 회 이상의 누적 재생수로 '골드' 인증을 얻었다.2015년 4월 공개된 '화양연화 pt.1'의 타이틀곡 'I NEED U'는 누적 재생수 3000만 회 이상으로 '실버' 인증 작품에 올랐다.일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 횟수에 따라 실버(3,000만 회 이상), 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 구분해 매달 공식 홈페이지를 통해 인증한다.이로써 방탄소년단은 지난 5월 일본 레코드협회 '플래티넘' 인증을 받은 일본 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~'의 타이틀곡 'Stay Gold'(2020년 7월)를 포함, 올 들어 벌써 6곡에 대해 인증을 받았다.한편, 방탄소년단은 음반의 누적 출하량으로도 일본 레코드협회의 '밀리언' 인증(7월 9일 발표)을 획득한 바 있다. 지난 6월 16일 발매된 일본 베스트 앨범 'BTS, THE BEST'가 누적 출하량 100만 장을 돌파, '밀리언' 인증을 받았는데 올해 일본 레코드협회 '밀리언' 인증을 받은 아티스트는 방탄소년단이 유일하다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr