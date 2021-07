정준하(MC 민지), 30일 '아새우!' 리믹스 버전 발매…청량 에너지 예고

(사진=모브컴퍼니)

정준하(MC 민지)가 올여름 가요계에 또 한 번 도전장을 던진다.정준하(MC 민지)는 오는 30일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'를 발매한다.정준하(MC 민지)는 지난 27일 공식 SNS를 통해 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)' 티저 이미지를 공개하며 기대감을 높였다.티저 사진 속에선 Boi B(보이비), 행주, Xydo(시도), 지구인, NUOL(뉴올), BENKIFF(벤키프)가 야외에서 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이 담겼다. 화기애애하면서도 청량한 분위기가 돋보여 리믹스 버전에 대한 궁금증을 자극한다.앞서 정준하(MC 민지)는 지난 6월 데뷔 싱글 'I SAY WOO! (아새우!)'를 발표해 많은 관심을 받았다. 래퍼로 변신한 그는 신나는 힙합곡을 통해 긍정적인 마음으로 살아가자는 메시지를 전했다. 뮤직비디오에는 9살 아들 로하가 출연해 화제를 모으기도 했다.이에 힘입어 정준하(MC 민지)는 힙합씬 선배들과 의기투합해 리믹스 버전을 선보인다.이번 곡에는 에너지 넘치는 힙합 트리오 리듬파워, 개성 있는 R&B 보컬리스트 Xydo, 원곡 'I SAY WOO! (아새우!)'를 만든 실력파 뮤지션 NUOL과 BENKIFF가 가창자로 참여해 시너지를 발휘할 예정이다. 마이크 스웨거 수장인 NUOL은 전체 프로듀싱도 맡았다.한편 래퍼 변신으로 많은 팬들을 사로잡은 정준하(MC 민지)가 'I SAY WOO! (아새우!) (Remix)'로는 얼마나 색다른 매력을 선사할지 이목이 집중된다.이준현 텐아시아 기자