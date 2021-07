권진아 (사진=안테나)

싱어송라이터 권진아가 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 기대감을 고조시켰다.권진아는 오늘(27일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’를 발매하는 가운데, 뮤직비디오 티저 영상으로 화제를 모으고 있다.공개된 영상에는 권진아를 비롯해 편곡에 참여한 박문치가 사람들과 어울리며 행복한 한때를 보내고 있는 모습이 담겼다.사람들과 함께 보드게임을 즐기고, 이야기를 나누고 춤을 추며 즐거운 시간을 보내고 있는 권진아의 환한 미소가 보는 이들의 설렘을 자극하며 신곡에 대한 궁금증을 한껏 높였다.‘KNOCK (With 박문치)’는 본격적으로 사랑을 시작하기 전 두 사람 사이에 생기는 묘한 긴장감과 두근거림을 ‘노크(KNOCK)’에 빗대어 표현한 디스코 팝 장르의 곡이다.권진아가 직접 작사, 작곡에, ‘뉴트로 천재’ 박문치가 편곡에 참여한 이번 서머 싱글은 권진아의 청량한 보이스와 독보적인 음악성, 박문치의 뛰어난 음악적 감각이 기분 좋게 어우러지며 올여름을 시원하게 물들일 예정이다.지난 2016년 정식 데뷔해 ‘끝’, ‘오늘 뭐 했는지 말해봐’, ‘운이 좋았지’, ‘뭔가 잘못됐어’, ‘잘 가’ 등 특유의 진한 감성이 묻어난 대표곡들과 컬래버 곡들, 다수의 웰메이드 OST로 국내 대표 감성 뮤지션으로 자리 잡은 권진아가 서머 싱글을 통해 선사할 특별한 여름 감성에 기대가 더해지고 있다.한편 권진아는 오늘(27일) 오후 6시 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’를 발매하고 방송, 공연 등 다양한 활동으로 대중과 만날 예정이다.이준현 텐아시아 기자