사진제공=SM엔터테인먼트

가수 강타가 새 싱글 '7월의 크리스마스 (Christmas in July)' 뮤직비디오 티저를 공개한다.27일 오후 6시 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 공개되는 '7월의 크리스마스 (Christmas in July)' 뮤직비디오 티저 영상이 공개된다.티저는 강타표 감성이 담긴 신곡 분위기를 미리 만날 수 있어, 많은 음악팬들의 시선을 사로잡을 것으로 보인다.신곡 '7월의 크리스마스 (Christmas in July)'는 따뜻한 느낌의 스트링 연주와 브라스 사운드가 돋보이는 R&B 팝 장르의 곡으로, 계절은 여름이지만 서늘해진 연인 사이로 인해 마치 겨울처럼 느껴지는 마음을 ‘7월의 크리스마스’로 빗대어 표현한 가사가 인상적이다.강타의 데뷔 25주년 프로젝트 두 번째 싱글 '7월의 크리스마스 (Christmas in July)'는 오는 28일 오후 6시 발매된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr