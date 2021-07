알고있지만 (사진=비욘드제이, 스튜디오N, JTBC스튜디오)

싱어송라이터 샘김이 참여한 ‘알고있지만’ OST가 좋은 반응을 얻고 있다.샘김이 참여한 JTBC 토요스페셜 ‘알고있지만’의 여섯 번째 OST ‘Love Me Like That (러브 미 라이크 댓)’이 지난 24일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트를 통해 발매됐다.‘Love Me Like That’은 어쿠스틱 팝 장르의 곡으로 본인을 있는 그대로, 느껴지는 그대로 사랑해 주길 바라는 주인공의 간절한 마음을 진솔하게 그려냈다. 서정적인 기타 사운드와 샘김의 호소력 짙은 보이스가 완벽한 조화를 이루며 듣는 이들의 감성을 자극한다.짙은 감성이 돋보이는 샘김의 가슴 따뜻한 음색은 사랑에 대한 주인공의 절실한 소망을 섬세하게 풀어낸다. 특히 미세한 숨소리까지 조절하는 샘김 특유의 창법은 극의 애틋함을 극대화하는 동시에 노랫말에 집중하게 만드는 마력을 발휘하고 있다.음원이 발매된 후 리스너들은 음원 사이트를 통해 “음원으로 들어도 역시 너무 좋아”, “샘김이 샘김했다”, “이 노래 들으면 귀가 녹는 경험을 할 수 있다” 등의 댓글을 남기며 호평 릴레이를 이어가는 중이다.이러한 반응에 힘입어 ‘Love Me Like That’은 멜론 최신 24Hits 3위, 벅스 18위 등 주요 음원사이트 실시간 차트에도 이름을 올리는 성과를 거두고 있다.‘알고있지만’ OST의 여섯 번째 주자로 참여한 샘김은 독보적인 그루브와 소울풀한 음색을 통해 상대방의 사랑을 갈구하는 주인공의 쓸쓸한 욕망을 온전하게 담아내며 드라마의 애틋한 분위기를 고조시키고 있다.한편 ‘알고있지만’은 사랑은 못 믿어도 연애는 하고 싶은 여자 유나비와 연애는 성가셔도 썸은 타고 싶은 남자 박재언의 하이퍼리얼 로맨스를 그린 드라마로 송강, 한소희 등 원작과 100% 싱크로율을 자랑하는 배우들의 출연으로 첫 방송 이후 호평을 이어가고 있다.이준현 텐아시아 기자