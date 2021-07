권진아 (사진=안테나)

싱어송라이터 권진아가 자작곡 ‘KNOCK (With 박문치)’로 5개월 만에 전격 컴백한다.권진아는 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’를 공개한다.‘KNOCK (With 박문치)’는 사랑에 빠지게 되는 짜릿한 순간을 담아낸 곡으로, 레트로한 디스코 팝 사운드에 담긴 솔직하고 당돌한 노랫말이 매력적인 곡이다.지난 2월 메인 프로듀서로 참여한 EP ‘우리의 방식’을 비롯해 다수의 대표곡에서는 권진아 특유의 짙은 감성을 들려주었다면, 이번 서머 싱글에서는 지금껏 보지 못했던 권진아의 톡톡 튀는 매력과 청량한 무드를 고스란히 느낄 수 있을 예정이다.이에 무더위를 말끔히 날려버릴 시원한 서머송으로 돌아올 ‘믿고 듣는’ 싱어송라이터 권진아의 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’의 기대 포인트 3가지를 짚어봤다.1. 권진아 표 청량 서머송신곡 ‘KNOCK (With 박문치)’는 권진아가 처음으로 발매하는 서머 싱글이다. 풋풋한 사랑의 설렘을 권진아의 맑고 청량한 목소리로 녹여내 푸르른 여름과 어울리는 역대급 서머송의 탄생을 예고했다.호소력 짙은 명품 보이스와 깊이 있는 감성으로 리스너들의 마음을 울렸던 권진아가 이번에는 여름 감성을 가득 담은 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’로 무더운 여름을 시원하게 적실 예정이다.2. 장르부터 스타일링까지, 180도 변신그동안 ‘끝’, ‘오늘 뭐 했는지 말해봐’, ‘운이 좋았지’, ‘뭔가 잘못됐어’, ‘잘 가’ 등 발라드 곡들로 ‘감성 싱어송라이터’의 입지를 굳히며 탁월한 음악적 역량을 발휘해 온 권진아가 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’에서는 새로운 변신을 꾀했다.앞서 공개된 영상들을 통해 컬러풀한 헤어와 키치한 스타일링을 선보이며 기대감을 높인 권진아는 리드미컬한 비트와 통통 튀는 멜로디가 돋보이는 디스코 팝 장르의 ‘KNOCK (With 박문치)’를 통해 색다른 매력을 과시할 전망이다.3. ‘뉴트로 천재’ 박문치와의 컬래버레이션‘뉴트로 천재’로 불리며 가요계 센세이션을 일으킨 프로듀서 박문치와 권진아가 만났다.권진아가 작사, 작곡에 참여하고, 박문치가 편곡에 힘을 보탠 ‘KNOCK (With 박문치)’는 박문치의 트레이드마크인 레트로풍 미디 드럼 사운드와 신시사이저 선율, 후반부로 갈수록 화려해지는 베이스 라인에 권진아의 시원한 보이스가 기분 좋게 어우러졌다.음악씬에서 각자의 매력을 보여주며 리스너들에게 많은 사랑을 받고 있는 권진아와 박문치가 만나 어떤 폭발적인 음악적 시너지를 보여줄지 기대가 모인다.한편 권진아는 27일 오후 6시 서머 싱글 ‘KNOCK (With 박문치)’를 발매한다.이준현 텐아시아 기자